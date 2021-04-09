«Воспоминания тяжкие. Мама работала, меня прятали». О событиях войны рассказывает бывший узник концлагеря

Новости Беларуси. Помнить о трагедии. На территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» у мемориала «Врата памяти» прошел митинг-реквием, посвященный дню освобождения узников фашистских лагерей, который отметят 10 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь собрались бывшие малолетние узники, представители власти, общественных организаций и молодежь.

Память погибших почтили минутой молчания. К мемориалу возложили цветы.

Валентин Толкачев, бывший малолетний узник:

Нашу деревню (я со Смоленщины) фашисты сожгли, а нас с матерью завезли в «Белое Болото», концлагерь работал под Жодино. И в июле 1944 года фашисты отступали, перевезли нас с матерью в Германию. Воспоминания тяжкие, особенно о «Белом Болоте». Мама работала, меня прятали.

Инесса Кулаго, председатель Заводской районной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма:

Дети и последующие поколения не должны забывать той войны, то, что пережили наши родители, наши бабушки. И вот мы как бывшие малолетние узники какие страдания мы испытали в то время.

Николай Поляков, первый заместитель главы администрации Заводского района:

Традиционно в Заводском районе в преддверии 11 апреля проходит это мероприятие. Заводской район чтит память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны в концлагерях смерти. Пока в памяти у людей это все остается, будем ценить мы мир, стабильность и спокойствие.

«Тростенец» – крупнейшее на территории Беларуси место массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации и один из крупнейших в Европе концлагерей.