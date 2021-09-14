ПЭТ/КТ в Беларуси. О чём важно знать?

Ольга Коршун, ведущая: Эта технология для нас была «космосом», и мы говорили, что раньше ездили Россию, это была ближайшая точка, чтобы сделать ПЭТ/КТ. Это очень важное исследование для постановки диагноза, дальнейшего лечения и диагностики. Сегодня какие еще технологии нужны для того, чтобы качественно лечить пациента и наблюдать за ним? И как себя зарекомендовал ПЭТ/КТ?

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Если мы говорим о позитронно-эмиссионной томографии, то от момента открытия этого центра происходит развитие. Во-первых, развитие в производстве новых фармпрепаратов, ведь ПЭТ/КТ – это не только диагностический комплекс, который мы видим как конечную точку, когда определяются локализации, где накапливаются радиофармпрепараты. Не для всех пациентов это подходит, но по показаниям в нашей стране это получают все пациенты, никому не отказывают. Мало того, еще из-за рубежа приезжают. Основное – это производство этих радиофармпрепаратов. Мы работаем по международным стандартам, и с нами могут сотрудничать другие компании, страны, чтобы у нас заказывать радиофармпрепарат, который производится здесь. Плюс, за этот период в онкологии в Городском клиническом центре появились ПЭТ/КТ-сканеры. То есть мы производим и туда доставляем в определенном временном компоненте, и уже в городе они сами могут выполнять это исследование на подобных сканерах. Это развивается и будет развиваться дальше. Сейчас у нас стоит задача – создание новых радиофармпрепаратов, чтобы расширить показания для локализаций.