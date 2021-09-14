Лилия Ананич: «Никто не имеет права принудить человека к определению и указанию своей национальности»
Новости Беларуси. Сохранение стабильности межэтнических отношений – одно из достижений белорусской государственности. О том, как налажен межкультурный диалог, его законодательные основы и перспективы развития, в канун Дня народного единства говорили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более полусотни национальностей проживает сегодня в Беларуси. И каждая из них обогащает духовное наследие. Подтверждение тому – прошедший фестиваль национальных культур. Добрососедство – исторически неотъемлемая часть природы белорусов. Межнациональный мир и согласие в нашей стране имеют правовые основы. Представителям разных национальностей и вероисповеданий гарантируется право на сохранение своих культурных традиций.
«Ассимилируется и чувствует себя равным». Александр Румак рассказал, чем Беларусь привлекает иностранцев. Читайте здесь.
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас нет национальных меньшинств – у нас есть граждане Беларуси, и это самое главное. Мудрость нашей политики в этом отношении – в Конституции Республики Беларусь, которая закрепляет важность того, что никто не имеет права принудить человека к определению и указанию своей национальности. Вместе с тем закрепляет право каждого сохранять свою национальность. В законе о национальных меньшинствах, который был принят еще на заре суверенности Беларуси, и изменения вносились в 2007 году, очень важно, что государством гарантированы равные права и возможности в экономической, политической, социальной сферах для всех граждан Беларуси, вне зависимости от их национальной принадлежности.
14 сентября дан старт еще одному объединяющему проекту – фотофестивалю «В кадре – Год народного единства». Организаторы принимают снимки в печатном и электронном виде до 15 ноября, а в декабре подведут итоги. Лучшие фото будут представлены в парламенте.