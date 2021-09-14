Лилия Ананич: «Никто не имеет права принудить человека к определению и указанию своей национальности»

Более полусотни национальностей проживает сегодня в Беларуси. И каждая из них обогащает духовное наследие. Подтверждение тому – прошедший фестиваль национальных культур. Добрососедство – исторически неотъемлемая часть природы белорусов. Межнациональный мир и согласие в нашей стране имеют правовые основы. Представителям разных национальностей и вероисповеданий гарантируется право на сохранение своих культурных традиций.

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас нет национальных меньшинств – у нас есть граждане Беларуси, и это самое главное. Мудрость нашей политики в этом отношении – в Конституции Республики Беларусь, которая закрепляет важность того, что никто не имеет права принудить человека к определению и указанию своей национальности. Вместе с тем закрепляет право каждого сохранять свою национальность. В законе о национальных меньшинствах, который был принят еще на заре суверенности Беларуси, и изменения вносились в 2007 году, очень важно, что государством гарантированы равные права и возможности в экономической, политической, социальной сферах для всех граждан Беларуси, вне зависимости от их национальной принадлежности.