«Ассимилируется и чувствует себя равным». Александр Румак рассказал, чем Беларусь привлекает иностранцев

Александр Даркович, заместитель председателя Федеральной национально-культурной автономии белорусов России: В Сибири есть целые населенные пункты, заселенные белорусами, так называемые самоходы. Те есть это те люди, которые, когда шло освоение Сибири и Дальнего Востока в XVIII-XIX веках, туда уходили целыми деревнями, там селились. Они разговаривают и поддерживают нашу белорусскую культуру. Я хотел бы пожелать белорусскому народу, самое главное, мира и согласия на этой святой белорусской земле. Мы очень любим свою родину.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

В канун Дня народного единства мы проводим круглый стол в Палате представителей Национального собрания. И я хочу сказать, что когда говорим о единстве белорусского народа, то мы смотрим на этот вопрос через призму межнационального мира и согласия, мы не говорим о единстве только белорусов, именно белорусского народа – всех людей, которые проживают в Республике Беларусь. Живя в нашей стране, мы ни разу не слышали о том, чтобы у нас создавались какие-то отдельные микрорайоны, улицы, где проживают люди одной национальности. То есть каждый человек, который по различным причинам оказывается в нашей стране, ассимилируется и чувствует себя равным.