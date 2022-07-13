Одна из самых милых и трогательных скульптур. Вот как выглядит «Цветочница» в Витебске

Красота в простоте. Среди широких проспектов, живописных клумб, изящных тротуаров в самом сердце северной столицы Беларуси – Витебске – на гранитном парапете недавно поселилась одна из самых милых и трогательных скульптур Беларуси «Цветочница».

Пожилая женщина с символом культурного центра, васильками – сердечный подарок от знаменитого мастера с золотыми руками Сергея Сотникова ко Дню города. В 2022 году областному центру исполнилось 1048 лет.

Сергей Сотников, художник, скульптор:

Здесь до войны был ансамбль старых красивых зданий, на этом углу. Здесь были здания, памятники XIX века, и люди-старожилы рассказывают, что именно в этом месте бабушки продавали цветы. Парапет, на котором сидит бабушка, – это остатки фундамента здания, которое здесь когда-то находилось. Тем более у нас через дорогу летом бабушки всегда продают васильки и ромашки. Добавил каких-то своих деталей, и получился такой образ.





Но не одной этой архитектурной композицией славится город над Двиной. У подножия белорусского театра «Лялька» сказка оживает. Уникальный арт-объект, посвященный Старику Хоттабычу. Герой повести-сказки писателя Лазаря Лагина – еще одна удивительная работа Сергея Сотникова.