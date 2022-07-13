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Одна из самых милых и трогательных скульптур. Вот как выглядит «Цветочница» в Витебске

13 июля 2022 11:18
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Красота в простоте. Среди широких проспектов, живописных клумб, изящных тротуаров в самом сердце северной столицы Беларуси – Витебске – на гранитном парапете недавно поселилась одна из самых милых и трогательных скульптур Беларуси «Цветочница».

Одна из самых милых и трогательных скульптур. Вот как выглядит «Цветочница» в Витебске-1

Пожилая женщина с символом культурного центра, васильками – сердечный подарок от знаменитого мастера с золотыми руками Сергея Сотникова ко Дню города. В 2022 году областному центру исполнилось 1048 лет.

Одна из самых милых и трогательных скульптур. Вот как выглядит «Цветочница» в Витебске-4

Сергей Сотников, художник, скульптор:
Здесь до войны был ансамбль старых красивых зданий, на этом углу. Здесь были здания, памятники XIX века, и люди-старожилы рассказывают, что именно в этом месте бабушки продавали цветы. Парапет, на котором сидит бабушка, – это остатки фундамента здания, которое здесь когда-то находилось. Тем более у нас через дорогу летом бабушки всегда продают васильки и ромашки. Добавил каких-то своих деталей, и получился такой образ.

Одна из самых милых и трогательных скульптур. Вот как выглядит «Цветочница» в Витебске-7



Но не одной этой архитектурной композицией славится город над Двиной. У подножия белорусского театра «Лялька» сказка оживает. Уникальный арт-объект, посвященный Старику Хоттабычу. Герой повести-сказки писателя Лазаря Лагина – еще одна удивительная работа Сергея Сотникова.

Одна из самых милых и трогательных скульптур. Вот как выглядит «Цветочница» в Витебске-9

Сергей Сотников:
Когда-то очень давно, лет 20 назад, проходил конкурс детского рисунка. Вспомнили писателя Лазаря Лагина, который родился в Витебске и написал эту сказку. Детям было предложено передать в своих рисунках образ Старика Хоттабыча. Экспозиция получилась интересной. Предложили нескольким скульпторам воплотить свое видение Старика Хоттабыча. Такой интересный образ. Все приходят и узнают.

Причудливые изгибы и блеск камня. Оставаться равнодушным невозможно. Так и тянет загадать желание.

# Скульптура # общество # Сергей Сотников # Вероника Макаревич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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