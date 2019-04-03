«Воспитание – это совместное питание». Что нужно знать каждому родителю?

В наше время есть очень много разных взглядов на воспитательные подходы. У вас применяются какие-то классические схемы, от которых можно уже ответвляться? Как выбрать то, что подходит, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у доктора психологических наук и профессора.

Игорь Фурманов, заведующий кафедрой психологии БГУ, доктор психологических наук, профессор:

Как-то давным-давно я написал статью, которая называлась «Воспитание от воздействия к взаимодействию». У нас в обществе сохранилась патриархальная схема воспитания ребенка, когда родители навязывают ребенку свою волю, они знают, каким должен быть ребенок, они знают, каким они его хотят воспитать.

Проблема возникает в том, что родители – это люди одного поколения, а дети, которые сейчас растут – это дети уже совершенно другого поколения, вот того поколения Z, о котором сейчас много разговоров.

Для того, чтобы успевать за ребенком, идти с ним в ногу, нужно переходить от воздействия к взаимодействию.

Воспитание – это совместное питание, это вот мы сидим за одним столом, мы все вместе питаемся, а не вы мне указываете, что мне есть и когда мне есть, что мне носить, пойти куда-то или не пойти.

Это такой вот горизонтальный уровень взаимоотношений взрослых и детей.

Родительский университет откроют в БГУ. Кого и чему будут учить? Рассказываем о проекте