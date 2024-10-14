Воспитали 23 детей! Белоруска рассказала, как решилась стать родителем-воспитателем детского дома семейного типа

Екатерина Яцкевич, ведущая: Сколько у вас всего деток?

Рука, качающая колыбель, правит миром. Это изречение подчеркивает роль женщин, посвящающих себя воспитанию ребенка. Так в чем же сила этой руки? Каково ее влияние на жизнь, на ребенка, на мир, на наше светлое будущее? И так ли важна кровная связь?

Марина Бабуль, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Сейчас с нами 9 детей, а всего уже 23.

Екатерина Яцкевич:

Как так получилось, что образовалась большая семья?

Марина Бабуль:

Сложный вопрос, однозначного ответа на него нет. Но есть подозрение, что 13 лет назад мы приняли самое важное и правильное решение в своей жизни, когда мы решили стать семьей побольше. Нас сподвигли к этому наши дети, которым очень нужен был братик или сестричка. Им очень хотелось, чтобы их было больше.