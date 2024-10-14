Турчин помог многодетной семье из Копыльского района решить вопрос с застройщиком

Поддержка и помощь. Квартирный вопрос благополучно решился для многодетной семьи из Копыльского района. В непростой ситуации с недобросовестным застройщиком помог разобраться Александр Турчин, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья и Дмитрий Шикуть из агрогородка Быстрица обратились к губернатору Минской области с проблемным вопросом: семья давно мечтала построить большой дом. В 2023 году они приступили к реализации идеи. Получили субсидию в размере 146 тысяч рублей, перевели средства застройщику. Но переезд затянулся. Как и работы на объекте. Вопрос сдвинулся после обращения к губернатору Минской области. Все проблемы и недоработки «закрыли» областные службы.

Наталья Шикуть:

После того как мы уже приехали на прием, Александр Генрихович Турчин выслушал нашу проблему и пообещал разобраться. Домой я приехала – появилась уже надежда. Когда нам поступила эта помощь, моей признательности нет границ. Я очень благодарна Александру Генриховичу за такую поддержку, помощь, за то, что он не остался равнодушным к нашей беде.

Теперь здесь есть и летняя терраса, которую когда-то обещал сделать застройщик. Установили дополнительный ящик со счетчиком на электроотопление. После Нового года семья планирует новоселье.