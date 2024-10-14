В Минске наградили победителей конкурса «Лучший специалист по стандартизации – 2024»

День стандартизации отмечают в Беларуси. Особую актуальность этот праздник приобретает в Год качества, ведь именно соответствие установленным нормам – лежит в основе безопасности и конкурентоспособности продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 14 октября, в фонде стандартов нашей страны – около 32 тысяч документов. Мы не только сумели сохранить «советскую базу», ежегодно специалисты разрабатывают от 600 до 800 новых стандартов, соответствующих востребованным и значимым направлениям развития общества. Традиционно, 14 октября чествуют лучших представителей отрасли. Победителей конкурса «Лучший специалист по стандартизации – 2024» – наградили в Минске. Почетного звания удостоены 10 сотрудников. Лауреатов определяли в нескольких номинациях, таких как машиностроение, химия и нефтехимия, пищевая промышленность и транспорт.

Елена Макеева, начальник управления стандартизации ОАО «Гомсельмаш»: На предприятии я работаю уже 37 лет. В области стандартизации больше – 20 лет. Большое спасибо нашему государству, Госстандарту, Минпрому за то, что оценили наш труд. Такой, порой, незаметный, но очень нужный.

Елена Гой, начальник отдела стандартизации Полоцкого центра стандартизации, метрологии и сертификации: Я думаю, что это очень важная профессия. Эта профессия, скажем так, закладывает фундамент к слову «безопасность» продукции. Как и учитель, наша профессия тоже нужна.

Церемония состоялась в рамках профильной конференции на базе Белорусского государственного института стандартизации и сертификации. Участие в ней приняли несколько сотен специалистов. Обсудили роль стандартов в евразийской интеграции, развитие искусственного интеллекта. Разговор коснулся и новых аспектов применения стандартизации для реализации национальных целей. Ключевым событием мероприятия стало открытие новой образовательной площадки – центра повышения квалификации «академия качества».

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Стандартизация носит важнейшую роль во всех сферах жизнедеятельности города. От сферы услуг до производства продукции. Конечно же, очень важно, когда специалисты по стандартизации будут повышать свои квалификационные знания, в том числе будут проходить переобучение и сотрудники промышленных предприятий, потому что органу сертификации, качества отдано на всех промышленных предприятиях очень знаковая роль.