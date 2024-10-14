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Белорусский зубр переехал в зоосад Деда Мороза в Великий Устюг

14 октября 2024 14:20
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Белорусский зубр сменил прописку. Краснокнижный гигант из Минска отправился в Россию. Теперь он будет жить в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге и собирать восторженные взгляды посетителей зоосада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский зубр переехал в зоосад Деда Мороза в Великий Устюг-2

Молодой самец по кличке Базальт уже прибыл на новое место жительства. Путь был неблизкий, а длинная дорога всегда связана со стрессом. Новому обитателю дадут время привыкнуть к обстановке, адаптироваться и прийти в себя. Ну а после, Базальту предстоит приятное знакомство с самкой Майей, которая тоже совсем недавно сюда переехала. Работники зоосада надеются, что зубры понравятся друг другу и создадут семью.

# Беларусь-Россия

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