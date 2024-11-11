Соцопрос ЕсооМ: абсолютное большинство белорусов доверяют Президенту

В нем приняли участие 1 580 респондентов. Так вот на вопрос: «В какой степени вы доверяете Президенту Республики Беларусь?» – «Доверяю» ответили более 80 % опрошенных. Такой высокий показатель, как отмечают аналитики, обусловлен конкретными делами, событиями, которые происходят внутри страны, реакцией на внешние вызовы и угрозы. Это доверие Александр Лукашенко заслужил всецело своей работой за 30 лет на посту Президента.