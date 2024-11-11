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Соцопрос ЕсооМ: абсолютное большинство белорусов доверяют Президенту

11 ноября 2024 10:35
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Абсолютное большинство белорусов доверяют Президенту. Об этом говорят результаты социологического исследования «Факторы устойчивого развития», которое провел аналитический центр ЕсооМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Соцопрос ЕсооМ: абсолютное большинство белорусов доверяют Президенту-2

В нем приняли участие 1 580 респондентов. Так вот на вопрос: «В какой степени вы доверяете Президенту Республики Беларусь?» – «Доверяю» ответили более 80 % опрошенных. Такой высокий показатель, как отмечают аналитики, обусловлен конкретными делами, событиями, которые происходят внутри страны, реакцией на внешние вызовы и угрозы. Это доверие Александр Лукашенко заслужил всецело своей работой за 30 лет на посту Президента.

Соцопрос ЕсооМ: абсолютное большинство белорусов доверяют Президенту-4

В опросе изучалась динамика мнений людей относительно различных аспектов. В том числе предлагалось ответить на вопрос «В какой степени вы доверяете правительству?» Утвердительно высказались 67,5 % респондентов.

# Социологический опрос # Александр Лукашенко

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