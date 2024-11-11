Митрополит Псковский и Порховский: сейчас наше единство и святыни приходится защищать даже с оружием в руках

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с митрополитом Псковским и Порховским Матфеем, председателем Комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь.
Олег Лепешенков, СТВ:
Вы приняли непосредственное участие в принесении ковчега с частицей мощей преподобной Евфросинии Полоцкой в Россию и преподобной Евфросинии Московской в Беларусь. Как встречали эти святыни?
Митрополит Псковский и Порховский Матфей, председатель Комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь:
Хочется отметить глубокую подготовку этого мероприятия, она велась в течение почти пяти месяцев. Святыни посетили более 35 городов областей России и Беларуси. Более 30 монастырей посетили ковчеги, суммарно к святыне приложились около 250 тысяч человек. Это важно и дорого в нынешнее время, когда народам славянским так необходимо единство, когда многие силы и средства извне тратятся на разделение наших народов. Как мы видим, сейчас наше единство и наши святыни приходится защищать даже с оружием в руках, как сейчас это происходит на южном направлении, на территории новых республик и Украины. Сейчас принесение святыни дало толчок к взаимному почитанию как в России святынь Белорусского Экзархата, так и в Беларуси, в лице Евфросинии Московской, наших святынь.
Подробности в видео.