Митрополит Псковский и Порховский: сейчас наше единство и святыни приходится защищать даже с оружием в руках

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с митрополитом Псковским и Порховским Матфеем, председателем Комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь.

Олег Лепешенков, СТВ:

Вы приняли непосредственное участие в принесении ковчега с частицей мощей преподобной Евфросинии Полоцкой в Россию и преподобной Евфросинии Московской в Беларусь. Как встречали эти святыни?