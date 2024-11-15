Воскресенский о президентских выборах 2025 года: все враги сбежали, все патриоты остались

Юрий Воскресенский, политолог:

Вообще, в целом хочу сказать, что впервые, впервые за всю историю 30-летней независимой Беларуси на выборах в выборах участвуют люди, которые не ставят под сомнение белорусский суверенитет, основы конституционного строя, общественный порядок, стабильность в стране. Ведь у нас же всегда устраивали какой-то политический «вэрхол», когда туда баллотировался и жук, и жаба, стремясь получить вот эту дешевую популярность, набрать очки, так сказать, вот в этот период, да помелькать где-то перед избирателями. А потом они, значит. Пять лет жили на грантах, а потом опять. Да дружно шли в западные посольства, им говорили, что озвучивать по итогам выборов. И пять лет они жили до следующей кампании. То есть в этот раз все по-другому. Все враги сбежали, остались патриоты или, по крайней мере, заявляющие о том, что они патриоты. Поэтому вот это первая особенность. Вторая особенность. Выдвинули свои кандидаты все политические партии. У нас четыре политических партии. Белая Русь – основная политическая партия, она, естественно, поддержит...



Григорий Азаренок, СТВ:

В уставе написано: партия сторонников первого Президента и его курса.

Юрий Воскресенский:

Здесь все очевидно. А все остальные партии? Вот у нас есть три партии оставшиеся. Они участвуют наконец-то политической деятельности. Не в распиле каких-то бюджетов и западных средств и дележке денег западных налогоплательщиков, а в реальной политической деятельности, в работе с избирателями.

Вот я заезжал сегодня в штаб ЛДПБ к Олег Сергеевичу. У него очень динамично сбор подписей идет. Он планирует выйти не менее чем на 120 тысяч собранных подписей по итогу кампании. То есть это вторая особенность.

Наконец-то политические партии занимаются политической деятельностью. А общественные организации: «ахова птушек, бабочек», да? Они должны общественной деятельностью заниматься, а не лезть в политику. И вот то, что у нас Министерство юстиции ликвидировало 1700 общественных организаций, я думаю, еще три сотни ликвидирует, чтобы довести их количество до тысячи. Я думаю, что больше нам и не надо. Это говорит, что у нас наконец-то урегулировался, отрегулировался рынок.

Григорий Азаренок:

Ну, естественно, конечно. У нас же как было, что ни. Один человек, одна организация. он под себя создает и гранты под нее пилит. Ну зачем это надо?

Юрий Воскресенский:

То есть, значит, эволюционно мы постепенно демократизируем общество, как и хотела этого его определенная часть. Только демократизируем его в рамках правил и процедур. Больше никакого политического «вэрхала» у нас не будет. У нас должно быть все по правилам. Вы же хотели, чтобы было все по правилам, как в Европе, якобы. Значит, у нас всё и будет по правилам и по закону. И, пожалуйста, никто же не запрещал подавать на регистрацию. По-моему лояльно отнеслись к почти всем группам, за исключением тех, кто явно нарушил закон.