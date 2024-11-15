Как распознать лудомана? Ответ вас удивит

На вид игроманы самые обычные люди, однако и их зависимость можно распознать с помощью анализа крови, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Патогенез лудомании связан со сбоем в работе нейротрансмиттеров – дофамина и серотонина, отвечающих за вознаграждение, мотивацию и эмоции. У игроманов дофамин – гормон удовольствия, который выделяется при получении положительного результата или ожидании его – выделяется в избытке, что вызывает состояние эйфории и возбуждения. Концентрация серотонина, наоборот, снижена, что вызывает апатию, тревогу, беспокойство и недовольство собой. Игроман пытается компенсировать недостаток гормона игрой, но это только усугубляет ситуацию. Кроме того, игра – это стресс. И здесь – скаламбурим – в игру вступают адреналин и норадреналин.