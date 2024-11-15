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Как распознать лудомана? Ответ вас удивит

15 ноября 2024 18:34
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На вид игроманы самые обычные люди, однако и их зависимость можно распознать с помощью анализа крови, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Патогенез лудомании связан со сбоем в работе нейротрансмиттеров – дофамина и серотонина, отвечающих за вознаграждение, мотивацию и эмоции. У игроманов дофамин – гормон удовольствия, который выделяется при получении положительного результата или ожидании его – выделяется в избытке, что вызывает состояние эйфории и возбуждения. Концентрация серотонина, наоборот, снижена, что вызывает апатию, тревогу, беспокойство и недовольство собой. Игроман пытается компенсировать недостаток гормона игрой, но это только усугубляет ситуацию. Кроме того, игра – это стресс. И здесь – скаламбурим – в игру вступают адреналин и норадреналин.

Как распознать лудомана? Ответ вас удивит -2

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:
У лиц с различными видами зависимости уровень этих гормонов очень высокий. Они могут провоцировать все, что угодно. Даже вплоть до высоких цифр артериального давления, гипертонических кризов. Различные расстройства как нервной системы, вплоть до суицидальных попыток, возникает психическая зависимость. 

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