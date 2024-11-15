Могли проиграть деревню со всеми крепостными. Эти известные исторические личности были игроманами

Карточная игра при Екатерине II приобрела небывалый размах, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Нет, официально правительница, конечно, боролась с азартом. Только все запретные уставы писались с одной пометкой: «Кроме дома Ея Императорского Величества». Любила шальная императрица проиграть бриллиант-другой или деревеньку со всеми крепостными. Во времена Елизаветы Петровны и при Екатерине II самой популярной игрой считался фараон. Игра основана сугубо на удаче и действиях банкомета. К слову, именно фараон описан у Пушкина в «Пиковой даме». «Батюшка преферанса», он же вист, стал приобретать популярность с середины XVIII века, а в середине XIX российская империя «пересела» на преферанс, который особенно был популярен среди офицеров.

Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Когда-то с этой бедой в основном боролась религия. Азартные игры осуждались, были распространены в высших слоях общества. История знает пример весьма известных людей, которые страдали от этой зависимости. Например, все знают Александра Сергеевича Пушкина. Да, он был игроман, он был страстный картежник. После его смерти остались большие долги, в основном это были карточные долги. А также долги, которые он делал, занимая деньги, чтобы расплатиться с карточными долгами.

Или взять другого известного писателя – Достоевского, который очень увлекался игрой в рулетку. Тогда российская интеллигенция ездила на воды в Баден-Баден, где была рулетка. Через некоторое время ему просто не хватало денег, чтобы вернуться назад в Петербург. Занимал деньги у знакомых, возвращался, писал романы, снова ехал в Германию и снова предавался игре в рулетку. У него есть даже известный роман, который так и называется «Игрок», во многом носящий автобиографический характер.

Не брезговал перекинуться в кости и сам Аристотель. В процессе игры древнегреческий философ доказал случайность игровых комбинаций, поделился практическими советами, которые значительно увеличивают шансы на победу.

*На правах рекламы.