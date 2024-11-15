«Дошло до того, что я заложил имущество». История игромана

У белорусов тоже есть истории крупных потерь – пусть не миллионы долларов, но тем не менее неразумные игроки лишаются всего, что у них есть, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Сергей (имя и голос изменены), игроман:

После института я занялся бизнесом, торговля. Так получилось, что командировки, хотелось какого-то отдыха. Как-то незаметно для себя я начал в командировках ходить в казино, деньги как раз были, хорошие продажи. Меня это так затянуло. Я сам не заметил, как я начал больше и больше проигрывать. Когда шел в казино, я думал: выиграю. Нет. Так получилось, что подсел на это дело. Уже и в долги начал залезать, получалось так, что я даже налоговую не перекрывал. Дошло до того, что я даже заложил имущество, которое было потеряно.

Уже не могла терпеть ни жена, родители тоже говорили мне: иди лечись. А я все время: не лезьте, это моя жизнь. Я зарабатываю, я как хочу, так и проживаю, так и трачу. По итогу сам того не заметил, как меня опустило ниже плинтуса. Да, это азарт, это как наркотик. Подсаживаешься и не чувствуешь, как это произошло.

Мне 46 лет, начинать все с нуля. Если бы сейчас на мой мозг спросили: пойдешь в казино? Нет, я перекрещусь, перейду на другую улицу и пройду. У меня уже был очень серьезный опыт. Я никому этого не пожелаю, прожить это и в 46 лет начинать жизнь с нуля.