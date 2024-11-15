Воскресенский: наша задача – быстро нейтрализовывать бесконечную ложь беглых

Григорий Азаренок, СТВ:

Они вот погрязнут просто полностью, значит, по уши, по макушку, по хвостик в этой лжи, мерзости и вони. А потом мы берем и показываем вот как оно на самом деле. И они все имеют бледный вид. Вообще, с другой стороны, это такие люди, как в народе говорят: которым плюй в глаза…божья роса. Ну вот, опять Франя облажался.

Юрий Воскресенский, политолог:

А мы ж работаем не на Франю и не на их союзников. Мы работаем на наш белорусский народ. Потому что наш белорусский народ – наивный, душевный, открытый. И когда Франя или какая-нибудь другая женщина запостят в TikTok какую-нибудь провокацию, люди могут поверить. Поэтому наша задача – быстро нейтрализовывать эту бесконечную ложь, в том числе путем публикаций, прямой речи, фотографий, мнения родственников и так далее. Потому что и итог: миллионные просмотры у государственного телевидения в YouTube-каналах, миллионные просмотры. И свежий рейтинг пришел с Центра аналитического Ecoom по уровню доверия государственным СМИ.

Около 60% доверяют только государственным СМИ. И мы-то с тобой знаем, как работают госСМИ. Всегда проверяют источник, по 10 раз перепроверяют информацию, созваниваются, выясняют. Они не просто так говорят слова, которые говорят слова наши оппоненты. Мы отвечаем за каждое слово. У нас все подсчитано и все проверено. Поэтому эта политика замечательная, вот такая активная, напористая, наступательная информационная политика. Это, конечно, результат работы и нового министра информации, и руководителя Администрации Президента, замглавы по этому направлению. Так и надо продолжать. Вот с точки зрения политического технолога я скажу, что работа замечательная. Ну и в плане госпожи Колесниковой ее разложили.