Воскресенский: нам говорили, что наша кампания – это машина, которая летит во всю мощь и пробьёт ворота дворца

Юрий Воскресенский, политолог:

Колесникова со своими пажами Знаком и Салеем гордо гордо здесь шествовала по всему офису, ни с кем практически не разговаривая, не проводя никаких совещаний. А ведь это ключевое. И в один из дней в июле состоялось большое собрание, мы все-таки потребовали к нам выйти. И руководитель компании, технический руководитель Виталий Кривко, собрал такую встречу с руководителями районных структур Бабарико. И мы говорили: ребята, мы чувствуем, что народ раскачан, народ заведен и народ готов выйти. Нам обязательно нужен план, чтобы избежать провокаций. Несмотря на это, нам говорили (и на той встрече в июле сказали): вы знаете, наша кампания – это такая машина, которая поднялась на гору, и она сейчас с горы летит во всю мощь и снесет, так сказать, пробьет ворота дворца.

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