Песню «Перемен» в Киевском сквере включили спонтанно? Вот что известно о Telegram-чате «Лав-хата»

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Мятежники разделились на два центра – легальный и нелегальный, якобы никак не связанные друг с другом. На самом же деле координировались они из единого центра.

О существовании Telegram-чата «Лав-хата» сейчас известно. В разное время он назывался по-разному и существует он давно.

Владимир Чуденцов:

Там были такие личности, как Сергей Беспалов, он же Дарт Вейдер, Эдуард Пальчис, который под своим именем там участвовал, это был Артем Гарбацевич из «Нашай Нівы», он же Хромой Бес. Кстати, автор одноименного Telegram-канала. Там же участвовал и Тихановский. Игорь Лосик из Барановичей, канал Belamova, тоже был участником этого чата. Они там просто обсуждали планы, координировали действия.

Вспомните вечер в Киевском сквере, когда якобы спонтанно была включена песня «Перемен». Заглянем в беседу заговорщиков. За день до этого – инструкция от Павла Белоуса.

И все было точно по сценарию. Уже тогда руководил, определял тактику действий ныне всем известный Франак Вячорка.

Андрей Лазуткин, политолог:

Что такое «Радио Свобода»? Это структура, которая находится в Чехии, и конкретно белорусская служба имеет несколько так называемых подразделений, департаментов. В структуре «Радио Свобода» Вячорка занимался именно социальными сетями, был главой департамента социальных сетей.