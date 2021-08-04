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Песню «Перемен» в Киевском сквере включили спонтанно? Вот что известно о Telegram-чате «Лав-хата»

04 августа 2021 16:02
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Песню «Перемен» в Киевском сквере включили спонтанно? Вот что известно о Telegram-чате «Лав-хата»-1

Мятежники разделились на два центра – легальный и нелегальный, якобы никак не связанные друг с другом. На самом же деле координировались они из единого центра.

Песню «Перемен» в Киевском сквере включили спонтанно? Вот что известно о Telegram-чате «Лав-хата»-4

О существовании Telegram-чата «Лав-хата» сейчас известно. В разное время он назывался по-разному и существует он давно.

Песню «Перемен» в Киевском сквере включили спонтанно? Вот что известно о Telegram-чате «Лав-хата»-7

Владимир Чуденцов:
Там были такие личности, как Сергей Беспалов, он же Дарт Вейдер, Эдуард Пальчис, который под своим именем там участвовал, это был Артем Гарбацевич из «Нашай Нівы», он же Хромой Бес. Кстати, автор одноименного Telegram-канала. Там же участвовал и Тихановский. Игорь Лосик из Барановичей, канал Belamova, тоже был участником этого чата. Они там просто обсуждали планы, координировали действия.

Песню «Перемен» в Киевском сквере включили спонтанно? Вот что известно о Telegram-чате «Лав-хата»-10

Вспомните вечер в Киевском сквере, когда якобы спонтанно была включена песня «Перемен». Заглянем в беседу заговорщиков. За день до этого – инструкция от Павла Белоуса.

Песню «Перемен» в Киевском сквере включили спонтанно? Вот что известно о Telegram-чате «Лав-хата»-13

И все было точно по сценарию. Уже тогда руководил, определял тактику действий ныне всем известный Франак Вячорка.

Песню «Перемен» в Киевском сквере включили спонтанно? Вот что известно о Telegram-чате «Лав-хата»-16

Андрей Лазуткин, политолог:
Что такое «Радио Свобода»? Это структура, которая находится в Чехии, и конкретно белорусская служба имеет несколько так называемых подразделений, департаментов. В структуре «Радио Свобода» Вячорка занимался именно социальными сетями, был главой департамента социальных сетей.

Песню «Перемен» в Киевском сквере включили спонтанно? Вот что известно о Telegram-чате «Лав-хата»-19

Каждый якобы спонтанный шаг представителей оппозиции был тщательно скоординирован и продуман. Обеспечивалась мощная поддержка СМИ. Американская «Радио Свобода», польский [канал, признанный экстремистским – прим. ред.], российские «Дождь» и «Эхо Москвы», разросшаяся сеть Telegram-каналов.

Воскресенский: нам говорили, что наша кампания – это машина, которая летит во всю мощь и пробьет ворота дворца. Подробнее здесь.

# Акции протеста # общество # Владимир Чуденцов # Сергей Беспалов # Эдуард Пальчис # Артем Гарбацевич # Сергей Тихановский # Игорь Лосик # Павел Белоус # Франак Вячорка # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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