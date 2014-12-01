«Ворота Минска» – в истории и на картине художника Виктора Альшевского

Согласитесь, привокзальные площади белорусских городов редко чем-то принципиально отличаются между собой. Похожие здания вокзалов, типовой проект расположения улиц поблизости. А вот минская привокзальная площадь, как и положено для столицы, стоит особняком. И дело не только в уникальном стеклянном здании железнодорожного вокзала. Нетипична и сама площадь, ведь тут расположились величественные въездные ворота в город.

Появились они в послевоенное время. Удачно совпало: археологи раскопали Минское замчище. Ни одна столица Европы не могла похвастаться тысячелетним свидетелем своей истории.

Вдохновленные находкой, архитекторы приняли решение строить огромные въездные башни на Привокзальной площади. Правда, настоящие ворота древнего минского замка найдут лишь при строительстве станции метро «Немига» в 1984 году.

Минск с приходом железной дороги в конце XIX века стал крупнейшим железнодорожным узлом, соединившим север и юг, запад и восток. Советские архитекторы, проектировавшие башни перед вокзалом, решили внести в и без того значимое место еще больше символизма.

Парадные ворота Минска должны были стать таковыми не только для столицы БССР. Их предназначение было стать вратами могучей страны Советов.

Виктор Альшевский, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Ворота въездные, или башни города, практически определяют характер города. Когда человек приезжает на поезде, он сразу же выходит на Привокзальную площадь и сразу же видит образ того города, в который он попадает. На протяжении более 100 лет формировалось это мировоззрение Привокзальной площади.

Новые здания преимущественно жилых кварталов, обрамленные улицами Ульяновской, Ленинградской и Свердлова, образовали четкий архитектурный ансамбль парадного въезда в город.

Тут вырос своеобразный мини-город со своим жильем, магазинами, кофейнями, мастерскими, школой, детским садом, администрацией и производством. Квартиры тут давали в основном семьям работников железной дороги.

Въездные ворота, по задумке ленинградского архитектора Бориса Рубаненко, – это целый пятиэтажный квартал, выдержанный в едином стиле. Однако главными героинями открыток, марок, панно и сувенирных магнитов уже более полувека становятся две 11-этажные башни.

Запечатлел первый символ столицы и Виктор Альшевский, ведь он не мог не включить главный памятник сталинского классицизма в цикл своих минских полотен.

Виктор Альшевский, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Утро раннее, когда восход солнца, когда яркий свет, рыцарь въезжает в ворота, его приветствует образ ангелов, цветы. Это говорит о том, что наш город открытый, это говорит о его красоте, о его миролюбии. То есть этот образ настолько выразительный и типичный, что эта архитектура действительно показывает символ, образ столицы, могущества ее.

В 1947-53 годах прошлого столетия перед архитекторами и декораторами стояла задача отразить национальный колорит постройки. О готике и ренессансе после войны упоминать было опасно, барокко в советское время отпало само собой. Поэтому обратились к мифу, соединив его с современностью.

В качестве декора разные этажи украсили маскароны, картуши, изображающие белорусские цветы, символ животного мира – зубра. Нашлось место и для орнаментов со Слуцких поясов.

На 30-метровой высоте разместились каменные исполины – скульптуры ростом в три с половиной метра: рабочий, колхозница, инженер и солдат. В 70-е их пришлось демонтировать из-за непрочности конструкций. Позже их копии были отлиты заново, теперь уже из легкого и долговечного силумина, и советские скульптуры заняли свои прежние места.

Самым символичным элементом башен являются часы, ведь они – военный трофей Великой Отечественной войны. Их циферблат – самый большой в Беларуси, в диаметре он более 3,5 метров, а длина минутной стрелки – 169 сантиметров.

Неслучайно врата Минска изображены на рассвете. Ведь гостю понадобится целый день, чтобы познакомиться с достопримечательностями столицы, прочувствовать ее колорит и узнать город поближе, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виктор Альшевский, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

То есть это образ рассвета и образ тьмы. Это конфликт и покрывало ночи. Когда восходит солнце, раскрывается красота, пробуждение, состояние развития. И в этом есть смысл, когда снимается покрывало ночи и наступает утро, светлое, ясное. Въезжающий в город рыцарь – знак, символ приветствия и встречи.

На картине Виктора Альшевского соединились сразу три эпохи: средневековый рыцарь въезжает в современные ворота Минска, гостеприимно распахнувшиеся под фанфары мифических созданий, древних как мир.

Полотно ночи на домах будет сброшено, как только гость столицы попадет внутрь, совсем как в реальном мире, ведь Минск раскрывает туристам все свои городские тайны.