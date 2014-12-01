В Витебске центр временного пребывания для бездомных готов принять до 50 человек

Новости Беларуси. Дом для бездомных. Ночлег и еда для людей без определенного места жительства здесь всегда бесплатны, а спрос на такое предложение с наступлением холодов только возрастает. В Витебске центр ночного пребывания открыли в 2010 году. За это время здесь успели пожить около 400 человек.

Всего в обычном рабочем режиме это заведение может принимать почти 4 десятка временных жильцов. Если спрос все же превысит предложение, койка найдется и для полусотни клиентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Самолетов, дежурный Витебского городского центра временного (ночного) пребывания лиц без определенного места жительства:

Как правило, на весну, на лето контингент убывает. Кто какие-то работы находит, халтуру - что-то где-то делают. И работы больше в это время. А на зиму они стараются прийти в тепло, в уютное наше заведение.

Олег Каминский, директор Витебского городского центра временного (ночного) пребывания лиц без определенного места жительства:

Предоставляем им койко-место, постельное белье. Если есть необходимость получения временной регистрации, оказываем такую помощь. Если человек не пенсионного возраста, то пытаемся его трудоустроить. Если человек пенсионер и он утратил социальные связи, у него нет родственников, мы оказываем ему помощь в направлении его в дом-интернат.