Истории настоящих Робинзонов: чем жизнь отшельника привлекает жителей белорусской глубинки и почему родной хутор они не променяют ни на что?

Новости Беларуси. Герои этого репортажа между собой не знакомы. Да и вообще других людей они видят крайне редко. А вот объединяет их одно – все они любят тишину, размеренный быт, а жизнь отшельника – это их осознанный выбор. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ побывала в гостях у современных Робинзонов.
Людмила Васильевна впервые звонит по мобильному подруге, недавно уехавшей в другую деревню. После чего и осталась она в родных Пенюгах совсем одна. Впрочем, сегодня в домике тесно от гостей.
Котлеты, булочки… Пир на весь мир – кроме нашей съёмочной группы, навестить приехала семья брата.
Объяснить, почему не уезжает, даже не может. Сын зовёт, да и другие родственники. Говорит, просто хочется здесь быть, где родилась, где прошла юность – нелёгкая, послевоенная.
Людмила Аниканова:
Плуг таскали на себе шесть женщин (подростки были - 15-16 лет), а седьмая за плугом ходила, как мужик. Слово такое было – надо.
Сюда, в родительский дом, вернулась на пенсии. До этого бухгалтером работала, в России жила с мужем-военнослужащим. Уже более десятка лет нет его на свете, в этом году потеряла брата и одного из сыновей. Но держится, говорят родные. Ещё и их подбадривает.
Галина Мельникова, племянница:
Она бодрость духа не теряет, поэтому надеемся, что она проживёт долго, потому что надо, чтоб такие люди жили дольше. А это наши родственники, наша генетика, что важно.
Всегда в курсе дел родственников – вечера коротает за телефонными разговорами. Кстати, тут мы, городские, вспоминаем о своих гаджетах, без которых, кажется, уже жизнь не жизнь.
Людмила Васильевна компьютер видела в гостях у второго сына в Орше. Внуки развлекались.
Людмила Аниканова:
Видела, что стоял, работал, там игры какие-то делали, стрельба какая-то, в общем, дети есть дети.
Доказываем, что эта штука ещё и полезная. Например, можно всем звонить и видеть их. Пытаемся показать, как. Не сразу соображая, что Интернета тут нет. Да на что он нужен, говорит Людмила Васильевна, - жизнь за окном интересней будет.
Главная кормилица – Марта. Очень грозный малыш. И пара десятков кур. Вредный хорёк вот только их истребляет, жалуется Елене Кирилловне. Это председатель сельсовета заехала. Соцработник тоже навещает, но раз в месяц, очень большой район. Вот и стараются местные, кто может, лишний раз проведать да помочь. Впрочем, Людмила Васильевна прекрасно еще сама со всем справляется в свои-то 84!
Чем же целый день занимается, интересуемся. И убеждаемся, что бабушки – они такие бабушки. Что в Минске, что в Пенюгах. Главное, чтоб никто не остался голодным!
Людмила Аниканова:
Печь надо вытопить, надо наварить обед, собачку покормить надо – тоже работа, кошку - тоже работа, кур покормить.
И нам подарочек съедобный на прощание – витаминная калина.
Людмила Аниканова:
Можно и так есть, и сахаром засыпать. Потом получается настоечка и пить – очень вкусная. А потом в настоечку спиртика добавить – вообще, красота.
Нина Андреевна «Робинзон» начинающий. Прошлой зимой в деревне их было четверо. Но на этот год односельчане перебрались поближе к цивилизации. И теперь она официально последний житель деревни Буда Шереховская.
Машка - это и автобус, и трактор, и друг сердечный в одном лице. Точнее, морде.
Нина Демидова:
У меня збруя есть, я запрягаю ее сама.
Ещё в большом хозяйстве пчёлы, поросята, собак и коты, а ещё сорок кур. Правда, пернатых с каждым днём всё меньше.
Нина Демидова:
Коршуны душат. Вчера так прямо на огороде задушили. Перья лежат.
Хищников хватает и среди людей. В двухметровом бурьяне снуют мародёры, разворовывают оставленные дома. И Нину Андреевну родные стены от беды не уберегли.
Нина Демидова:
Меня обокрали. До копейки всё отдала. Сама отдавала, что скажут: и деньги, и варенье, и сало.
При этом совсем уж от цивилизации деревня не отрезана - дважды в неделю автолавка, фельдшер по вызову и почтальон со свежим выпуском районки никогда не опаздывает. И всё же одиночество угнетает. Говорит, новость об отъезде соседей стала настоящим ударом.
Нина Демидова:
Иду и не знаю куда иду.... Вечером сяду наплачусь, таблеток наглотаюсь, да лягу.
У Нины Андреевны три сына, брат, сестра. Каждые выходные дом полон гостей. Ожиданием этих моментов и живёт женщина.
Нина Демидова:
Жду. Как выходной, так жду не дождусь, когда приедут.
Родные всё убеждают её саму переехать. Вот и на этот раз разговор, ставший уже традиционным.
Нина Демидова:
Родилась в деревне, привыкла в деревне, в город не хочу.
Теперь ждёт в гости сестру из Латвии, та обещала остаться на всю зиму. А пока - выходные закончатся и Нина Андреевна снова будет коротать век вдвоём с Машкой.
Нина Демидова:
Приезжали вчера брат, внук, а что - они побудут и поедут. А ты снова одна. Что делать.
На деревню к дедушке в Воложинский район мы поехали без сопровождающих. Что тут найти деревню, можно сказать, в двух шагах от Минска. Но Анулино с его последним жителем упорно от нас пряталось.
Один на всю деревню Иван Константинович остался полгода назад. А так двое их было – он и жена. 40 лет вместе прожили, всю жизнь трудились в местном колхозе.
Иван Гончарик:
Я работал финансовым работником по возвращении из армии, потом бригадиром, потом заведующим, а она – в колхозе на полевых работах, на ферме работала.
Стена увешана фотографиями Женьки, любимого внука от единственного сына. Тот живёт в Минске, но каждую субботу вся семья приезжает к Ивану Константиновичу.
Иван Гончарик:
Привозят всё, всё нормально, как и надо. Хорошие дети, могу похвастаться!
В гости раз в неделю захаживает и соцработник. С продуктами тоже проблем нет, а то гостинцы мы собирали не столько вкусные, сколько практичные.
Отправляемся на экскурсию. Порядковый номер дому Иван Константинович присвоил сам. Говорит, для документов разных нужно было его как-то обозначить.
Иван Гончарик:
(А почему дом номер 1?) Так он – один. Больше-то нет!
Шутит, что его дом устоял, потому что кирпичный, а не деревянный, поэтому крепче других, как и он сам. В 70 лет ещё и хозяйство ведёт – кабанчиков растит, летом огородом занимается.
Иван Гончарик:
(А не тяжело вам хозяйство вести, не хотите к детям переезжать?) Нет, не хочу, пока еще держится здоровье немного. И, вообще, я приучен к свободе.
Всю жизнь провёл в этом доме. А родился в том, что по соседству стоял. Здесь всё сделано своими руками.
Иван Гончарик:
(А вот какая самая ценная вещь, которую вы бы отсюда забрали?) Не знаю, все ценное для меня. Дом же не заберёшь...
Не заберёшь и воспоминания о прожитых здесь 70 годах.
Иван Гончарик:
Постройки колхозные, 50-ых годов. Вот тут кони стояли, тут коровы. Людей не стало, сами они пришли в негодность.
Одному жить не скучно. Захочешь – занятие найдёшь, говорит. Зимой хлопот поменьше, больше читает, телевизор смотрит. Да и компания есть – на службе состоят два мышелова. Зерно стерегут. И охранник Бим, который опешил было от такого количества гостей, но потом разыгрался так, что не остановить.
Иван Гончарик:
(А сколько ему лет? Молодой ещё?) Лет 6, наверное. (Что-то вы здесь хорошо сохраняетесь. Собака в 6 лет скачет, как щенок. И вы в свои 70 не похожи на 70.)
Никаких диет Иван Констанинович не соблюдает. Разве что, воздух свежий. Говорит, когда в город к сыну ездит - голова там болит от всех этих газов да выхлопов.
Иван Гончарик:
Вот ваша машина проедет – я буду чувствовать её запах ещё минут 10-15. Страшно, что в городе творится. Так что кидайте город, приезжайте ко мне!
Ещё раз приехать в гости зовут все наши «Робинзоны» - последние хозяева исчезающих деревень.