Истории настоящих Робинзонов: чем жизнь отшельника привлекает жителей белорусской глубинки и почему родной хутор они не променяют ни на что?

Новости Беларуси. Герои этого репортажа между собой не знакомы. Да и вообще других людей они видят крайне редко. А вот объединяет их одно – все они любят тишину, размеренный быт, а жизнь отшельника – это их осознанный выбор. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ побывала в гостях у современных Робинзонов.

Людмила Васильевна впервые звонит по мобильному подруге, недавно уехавшей в другую деревню. После чего и осталась она в родных Пенюгах совсем одна. Впрочем, сегодня в домике тесно от гостей.

Котлеты, булочки… Пир на весь мир – кроме нашей съёмочной группы, навестить приехала семья брата.

Объяснить, почему не уезжает, даже не может. Сын зовёт, да и другие родственники. Говорит, просто хочется здесь быть, где родилась, где прошла юность – нелёгкая, послевоенная.

Людмила Аниканова:

Плуг таскали на себе шесть женщин (подростки были - 15-16 лет), а седьмая за плугом ходила, как мужик. Слово такое было – надо.

Сюда, в родительский дом, вернулась на пенсии. До этого бухгалтером работала, в России жила с мужем-военнослужащим. Уже более десятка лет нет его на свете, в этом году потеряла брата и одного из сыновей. Но держится, говорят родные. Ещё и их подбадривает.

Галина Мельникова, племянница:

Она бодрость духа не теряет, поэтому надеемся, что она проживёт долго, потому что надо, чтоб такие люди жили дольше. А это наши родственники, наша генетика, что важно.

Всегда в курсе дел родственников – вечера коротает за телефонными разговорами. Кстати, тут мы, городские, вспоминаем о своих гаджетах, без которых, кажется, уже жизнь не жизнь.

Людмила Васильевна компьютер видела в гостях у второго сына в Орше. Внуки развлекались.

Людмила Аниканова:

Видела, что стоял, работал, там игры какие-то делали, стрельба какая-то, в общем, дети есть дети.

Доказываем, что эта штука ещё и полезная. Например, можно всем звонить и видеть их. Пытаемся показать, как. Не сразу соображая, что Интернета тут нет. Да на что он нужен, говорит Людмила Васильевна, - жизнь за окном интересней будет.

Главная кормилица – Марта. Очень грозный малыш. И пара десятков кур. Вредный хорёк вот только их истребляет, жалуется Елене Кирилловне. Это председатель сельсовета заехала. Соцработник тоже навещает, но раз в месяц, очень большой район. Вот и стараются местные, кто может, лишний раз проведать да помочь. Впрочем, Людмила Васильевна прекрасно еще сама со всем справляется в свои-то 84!

Чем же целый день занимается, интересуемся. И убеждаемся, что бабушки – они такие бабушки. Что в Минске, что в Пенюгах. Главное, чтоб никто не остался голодным!

Людмила Аниканова:

Печь надо вытопить, надо наварить обед, собачку покормить надо – тоже работа, кошку - тоже работа, кур покормить.

И нам подарочек съедобный на прощание – витаминная калина.

Людмила Аниканова:

Можно и так есть, и сахаром засыпать. Потом получается настоечка и пить – очень вкусная. А потом в настоечку спиртика добавить – вообще, красота.

Нина Андреевна «Робинзон» начинающий. Прошлой зимой в деревне их было четверо. Но на этот год односельчане перебрались поближе к цивилизации. И теперь она официально последний житель деревни Буда Шереховская.

Машка - это и автобус, и трактор, и друг сердечный в одном лице. Точнее, морде.

Нина Демидова:

У меня збруя есть, я запрягаю ее сама.

Ещё в большом хозяйстве пчёлы, поросята, собак и коты, а ещё сорок кур. Правда, пернатых с каждым днём всё меньше.

Нина Демидова:

Коршуны душат. Вчера так прямо на огороде задушили. Перья лежат.

Хищников хватает и среди людей. В двухметровом бурьяне снуют мародёры, разворовывают оставленные дома. И Нину Андреевну родные стены от беды не уберегли.

Нина Демидова:

Меня обокрали. До копейки всё отдала. Сама отдавала, что скажут: и деньги, и варенье, и сало.

При этом совсем уж от цивилизации деревня не отрезана - дважды в неделю автолавка, фельдшер по вызову и почтальон со свежим выпуском районки никогда не опаздывает. И всё же одиночество угнетает. Говорит, новость об отъезде соседей стала настоящим ударом.

Нина Демидова:

Иду и не знаю куда иду.... Вечером сяду наплачусь, таблеток наглотаюсь, да лягу.

У Нины Андреевны три сына, брат, сестра. Каждые выходные дом полон гостей. Ожиданием этих моментов и живёт женщина.

Нина Демидова:

Жду. Как выходной, так жду не дождусь, когда приедут.

Родные всё убеждают её саму переехать. Вот и на этот раз разговор, ставший уже традиционным.

Нина Демидова:

Родилась в деревне, привыкла в деревне, в город не хочу.

Теперь ждёт в гости сестру из Латвии, та обещала остаться на всю зиму. А пока - выходные закончатся и Нина Андреевна снова будет коротать век вдвоём с Машкой.

Нина Демидова:

Приезжали вчера брат, внук, а что - они побудут и поедут. А ты снова одна. Что делать.

На деревню к дедушке в Воложинский район мы поехали без сопровождающих. Что тут найти деревню, можно сказать, в двух шагах от Минска. Но Анулино с его последним жителем упорно от нас пряталось.

Один на всю деревню Иван Константинович остался полгода назад. А так двое их было – он и жена. 40 лет вместе прожили, всю жизнь трудились в местном колхозе.

Иван Гончарик:

Я работал финансовым работником по возвращении из армии, потом бригадиром, потом заведующим, а она – в колхозе на полевых работах, на ферме работала.

Стена увешана фотографиями Женьки, любимого внука от единственного сына. Тот живёт в Минске, но каждую субботу вся семья приезжает к Ивану Константиновичу.

Иван Гончарик:

Привозят всё, всё нормально, как и надо. Хорошие дети, могу похвастаться!

В гости раз в неделю захаживает и соцработник. С продуктами тоже проблем нет, а то гостинцы мы собирали не столько вкусные, сколько практичные.

Отправляемся на экскурсию. Порядковый номер дому Иван Константинович присвоил сам. Говорит, для документов разных нужно было его как-то обозначить.

Иван Гончарик:

(А почему дом номер 1?) Так он – один. Больше-то нет!

Шутит, что его дом устоял, потому что кирпичный, а не деревянный, поэтому крепче других, как и он сам. В 70 лет ещё и хозяйство ведёт – кабанчиков растит, летом огородом занимается.

Иван Гончарик:

(А не тяжело вам хозяйство вести, не хотите к детям переезжать?) Нет, не хочу, пока еще держится здоровье немного. И, вообще, я приучен к свободе.

Всю жизнь провёл в этом доме. А родился в том, что по соседству стоял. Здесь всё сделано своими руками.

Иван Гончарик:

(А вот какая самая ценная вещь, которую вы бы отсюда забрали?) Не знаю, все ценное для меня. Дом же не заберёшь...

Не заберёшь и воспоминания о прожитых здесь 70 годах.

Иван Гончарик:

Постройки колхозные, 50-ых годов. Вот тут кони стояли, тут коровы. Людей не стало, сами они пришли в негодность.

Одному жить не скучно. Захочешь – занятие найдёшь, говорит. Зимой хлопот поменьше, больше читает, телевизор смотрит. Да и компания есть – на службе состоят два мышелова. Зерно стерегут. И охранник Бим, который опешил было от такого количества гостей, но потом разыгрался так, что не остановить.

Иван Гончарик:

(А сколько ему лет? Молодой ещё?) Лет 6, наверное. (Что-то вы здесь хорошо сохраняетесь. Собака в 6 лет скачет, как щенок. И вы в свои 70 не похожи на 70.)

Никаких диет Иван Констанинович не соблюдает. Разве что, воздух свежий. Говорит, когда в город к сыну ездит - голова там болит от всех этих газов да выхлопов.

Иван Гончарик:

Вот ваша машина проедет – я буду чувствовать её запах ещё минут 10-15. Страшно, что в городе творится. Так что кидайте город, приезжайте ко мне!

Ещё раз приехать в гости зовут все наши «Робинзоны» - последние хозяева исчезающих деревень.