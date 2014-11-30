Как изменилась Узда к «Дожинкам-2014» в столичном регионе?

Новости Беларуси. Хлебосольная столица Минской области. В этом году Узда принимала областные «Дожинки». Подарки к празднику получили не только лучшие аграрии, но и местные жители. О больших изменениях в малом городе в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ.

Узденский район расположен в самом центре Беларуси. В этом году Узденщина отметила свое 90-летние. А 2014 для района стал одним из самых успешных.

Хлеборобы поработали на славу и получили каравай на половину больше, чем в прошлом году. А потому район по праву принимал областные «Дожинки».

14 ноября на фестиваль-ярмарку тружеников села съехались сотни лучших аграриев со всей области, а гости вместе с горожанами окунулись в атмосферу праздника и оценили большие изменения в малом городе...