Прямой эфир

Как изменилась Узда к «Дожинкам-2014» в столичном регионе?

30 ноября 2014 15:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хлебосольная столица Минской области. В этом году Узда принимала областные «Дожинки». Подарки к празднику получили не только лучшие аграрии, но и местные жители. О больших изменениях в малом городе в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ.

Узденский район расположен в самом центре Беларуси. В этом году Узденщина отметила свое 90-летние. А 2014 для района стал одним из самых успешных.

Хлеборобы поработали на славу и получили каравай на половину больше, чем в прошлом году. А потому район по праву принимал областные «Дожинки».

14 ноября на фестиваль-ярмарку тружеников села съехались сотни лучших аграриев со всей области, а гости вместе с горожанами окунулись в атмосферу праздника и оценили большие изменения в малом городе... 

# общество # Дожинки 2014

Другие новости рубрики

Все новости
В Бразилии зажгла огни «плавучая рождественская ёль»
30 ноября 2014 14:34

В Бразилии зажгла огни «плавучая рождественская ёль»

В Гродненском районе семейные пары, отметившие золотую свадьбу, объединились в клуб по интересам
30 ноября 2014 14:22

В Гродненском районе семейные пары, отметившие золотую свадьбу, объединились в клуб по интересам

МЧС проводит полное обследование жилого сектора в связи с увеличением количества пожаров
30 ноября 2014 14:20

МЧС проводит полное обследование жилого сектора в связи с увеличением количества пожаров