Чёрное и белое. Работы гениального художника-графика показали в Витебске

Новости Беларуси. 13 июля в выставочном зале «Духовской круглик» открылась выставка «Black and white: метаморфозы» гениального художника-графика Александра Богдановского, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Новости Беларуси. 13 июля в выставочном зале «Духовской круглик» открылась выставка «Black and white: метаморфозы» гениального художника-графика Александра Богдановского, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Александр Вышка, художник, дизайнер:
Работы, которые здесь увидел, довольно-таки интересные. Черное, белое, не многокрасочные работы. Но в этом есть такой определенный момент раздумья, то есть выставка погружения. Работы разные по тематике, объединены каким-то внутренним нервом.
Орнаментальные узоры и четкие линии погружают в какую-то особенную атмосферу созерцания. Работы мастера одновременно реалистичны и образны. Вдохновиться и подумать о вечном – такие эмоции вызывает у посетителей удивительная выставка.
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