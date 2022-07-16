Чёрное и белое. Работы гениального художника-графика показали в Витебске

Александр Вышка, художник, дизайнер:

Работы, которые здесь увидел, довольно-таки интересные. Черное, белое, не многокрасочные работы. Но в этом есть такой определенный момент раздумья, то есть выставка погружения. Работы разные по тематике, объединены каким-то внутренним нервом.