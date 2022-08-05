Воркаут-зона, душевые и комната отдыха. Чем оборудовали современную пожарную часть в Березино?

Новости Беларуси. Обновление инфраструктуры для эффективной работы спасателей. В Березино открылось новое современное здание пожарной части, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это еще один важный шаг в усовершенствовании материально-технической базы МЧС Минской области. В здании оборудовали душевые, тренажерный зал, комнату отдыха. Предусмотрели также воркаут-зону на открытом воздухе.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В этом году это шестое здание. Буквально несколько недель назад было введено новое здание Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Безусловно, это повышает эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации. И те условия, которые создаются для быта наших ребят, наверное, в большей степени повышают боеготовность наших подразделений.

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:

У нас сложилась хорошая и добрая традиция ежегодно вводить по одной пожарной части в Минской области. И последние три-четыре года мы соблюдаем свои обязательства. На следующий год мы планируем Марьину Горку – это следующий этап. Поэтому у нас сложилась программа достаточно солидная. Мы, я думаю, в дальнейшем будем оказывать содействие.