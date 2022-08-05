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Воркаут-зона, душевые и комната отдыха. Чем оборудовали современную пожарную часть в Березино?

05 августа 2022 14:34
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Новости Беларуси. Обновление инфраструктуры для эффективной работы спасателей. В Березино открылось новое современное здание пожарной части, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Воркаут-зона, душевые и комната отдыха. Чем оборудовали современную пожарную часть в Березино?-1

Это еще один важный шаг в усовершенствовании материально-технической базы МЧС Минской области. В здании оборудовали душевые, тренажерный зал, комнату отдыха. Предусмотрели также воркаут-зону на открытом воздухе.  

Воркаут-зона, душевые и комната отдыха. Чем оборудовали современную пожарную часть в Березино?-4

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  
В этом году это шестое здание. Буквально несколько недель назад было введено новое здание Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Безусловно, это повышает эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации. И те условия, которые создаются для быта наших ребят, наверное, в большей степени повышают боеготовность наших подразделений.  

Воркаут-зона, душевые и комната отдыха. Чем оборудовали современную пожарную часть в Березино?-7

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:  
У нас сложилась хорошая и добрая традиция ежегодно вводить по одной пожарной части в Минской области. И последние три-четыре года мы соблюдаем свои обязательства. На следующий год мы планируем Марьину Горку – это следующий этап. Поэтому у нас сложилась программа достаточно солидная. Мы, я думаю, в дальнейшем будем оказывать содействие.  

Воркаут-зона, душевые и комната отдыха. Чем оборудовали современную пожарную часть в Березино?-10

Аварийно-спасательное подразделение будет обслуживать Березино и 37 населенных пунктов района, важные индустриальные и социальные объекты региона.  

# МЧС Беларуси # общество # Александр Кручанов # Александр Худолеев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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