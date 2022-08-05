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Первый молодёжный экипаж-двухтысячник появился в Беларуси. Это комбайнеры из филиала «Клецкий»

05 августа 2022 13:55
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Новости Беларуси. О героях нашего времени. Первый молодежный экипаж-двухтысячник появился в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидеры жатвы вырвался тандем Александра Салодкого и Олега Панича из сельскохозяйственного филиала «Клецкий».

По итогам уборочной кампании в стране выберут лучших молодых комбайнеров и водителей.

Первый молодёжный экипаж-двухтысячник появился в Беларуси. Это комбайнеры из филиала «Клецкий»-1

Проект «Молодежь за урожай» инициирован БРСМ и проводится уже третий год подряд. О достижениях начинающих аграриев организация рассказывает в социальных сетях. В 2021 году победители молодежных соревнований намолотили более 5 000 тонн зерна.

Александр Лукашенко: «В страду выходных не бывает, дорог каждый день, каждый час. Надо убрать качественно и в срок». Подробнее здесь.

# Уборочная кампания # общество # Александр Салодкий # Олег Панич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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