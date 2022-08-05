Первый молодёжный экипаж-двухтысячник появился в Беларуси. Это комбайнеры из филиала «Клецкий»

По итогам уборочной кампании в стране выберут лучших молодых комбайнеров и водителей.

Новости Беларуси. О героях нашего времени. Первый молодежный экипаж-двухтысячник появился в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидеры жатвы вырвался тандем Александра Салодкого и Олега Панича из сельскохозяйственного филиала «Клецкий».

Проект «Молодежь за урожай» инициирован БРСМ и проводится уже третий год подряд. О достижениях начинающих аграриев организация рассказывает в социальных сетях. В 2021 году победители молодежных соревнований намолотили более 5 000 тонн зерна.