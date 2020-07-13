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Вопросы ЖКХ, земельные споры, строительство дорог. Приёмы граждан пройдут в Совете Республики на этой неделе

13 июля 2020 06:06
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Новости Беларуси. Вопросы ЖКХ, земельные споры, строительство дорог. Сенаторы продолжают помогать белорусам в решении житейских проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе в Совете Республики пройдут очередные приемы граждан.

Так, 14 июля обращения будет принимать председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Вопросы ЖКХ, земельные споры, строительство дорог. Приёмы граждан пройдут в Совете Республики на этой неделе-1

А в среду, 15 июля, выслушать и помочь белорусам готов Сергей Сивец. В верхней палате парламента он возглавляет комиссию по законодательству и государственному строительству.

Вопросы ЖКХ, земельные споры, строительство дорог. Приёмы граждан пройдут в Совете Республики на этой неделе-4

Встречи будут проходить в здании Совета Республики с 10 утра.

Вопросы ЖКХ, земельные споры, строительство дорог. Приёмы граждан пройдут в Совете Республики на этой неделе-7

Такое общение, уверены сенаторы, не только хорошая возможность узнать, какие проблемы волнуют людей. Порой личные истории служат поводом пересмотреть законодательство.

# Прием граждан # общество # Татьяна Рунец # Сергей Сивец # Фотофакт

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