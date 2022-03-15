Её создавали почти 5 лет. История принятия первой Конституции независимой Беларуси

Новости Беларуси. Конституция – документ исторический, и сегодня Основной закон страны полностью соответствует своему времени и тем задачам, которые стоят перед обществом. О том, как закладывался фундамент белорусской государственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В истории имена великих монархов неразрывно связаны с кодексами права, которые они даровали подвластным народам. Дигесты Юстиниана, Яса Чингисхина, кодексы Наполеона. Не забывали о законах и наши государи. Судебник князя Казимира, Городельские привилеи. Но венцом юридических прав стал III Статут Великого княжества Литовского.

Светлана Атрощенко, главный хранитель фондов Музея истории Могилева:

Это основной юридический документ, по которому жили наши предки. Третий Статут Великого княжества Литовского был издан в 1588 году в типографии Мамоничей в Вильно. Подготовлен канцлером Великого княжества Литовского Астафием Воловичем и подканцлером знаменитым Львом Сапегой.

Прототип Конституции. Он был настолько совершенным, что действовал на наших землях 250 лет – до 1840 года. По образцу Статута были написаны своды законов многих стран Центральной и Восточной Европы.

Владимир Подолинский, заведующий кафедрой истории Беларуси Древнего времени и Средних веков исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:

Дапусцім, у той жа Польшчы ці Лівоніі – гэта сучасныя землі Латвіі і Эстоніі – Статут ВКЛ выкарыстоўваўся ў судах як дапаможная крыніца права. У Прусіі, у XVIII стагоддзі на тэрыторыі сучаснай Украіны ствараліся падобныя заканадаўчыя акты. І самы яркі прыклад – руская дзяржава. Принцип разделения властей. Полномочия князя. Права и обязанности граждан. Государственный язык – старобелорусский. ВКЛ – независимое государство.

Владимир Подолинский:

Гэта быў час пачатку контррэфармацыі, калі ўмацоўваліся пазіцыі каталіцкага касцёлу. Таму вельмі важна, што ў III Статут ВКЛ была ўключана ў перакладзе на старабеларускую мову Канфедэрацыя Варшаўская 1573 года, якая гарантавала захаванне свабоды веравызнання. В разные исторические эпохи Беларусь неоднократно меняла свои границы. В одно время мы подчинялись законам Речи Посполитой, в другое – Российской империи. Позже – революция 1917. Страна менялась, и менялась необратимо. Следом менялся и правовой статус государства. Игра становилась другой, а значит, и правила игры надо было переписать.

Первая Конституция Социалистической Советской Республики Белоруссии в 1919. Спустя восемь лет вторая, теперь уже БССР. Третья в 1937 и четвертая – в 1978. Пятая по счету и первая независимой Беларуси – Конституция 1994 года.

Ее создавали почти пять лет. Забавный момент: документ начинали еще под названием «Конституция белорусской СССР». Но пока специальная комиссия трудилась над статьями и параграфами, история сделала свой очередной крутой виток. И депутаты принимали уже Конституцию Республики Беларусь. Согласно закону, ввели восьмичасовой рабочий день, бесплатное образование и декретный отпуск.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Еще один важный момент то, что в 1994 году было установлено равенство между государственной и частной собственностью. 1994 год стал настоящим стартовым годом для конституционного строительства молодого суверенного государства, нашей Республики Беларусь. Конечно, с учетом того, что впервые именно в этом году был введен институт Президента, именно в этом году впервые менялась парламентская республика. У нас Верховный Совет прекращал свою деятельность, и начала свою работу Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь. В том же 1994-м для охраны Основного закона страны был создан Конституционный суд. Этот юридический орган получил полномочия проверять все нормы, принятые парламентом. 12 специалистов в области права вот уже почти 30 лет следят за тем, чтобы общественный договор между властью и государством соблюдался неукоснительно.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

27 февраля 2022 года граждане нашей страны на референдуме поддержали изменения и дополнения в Конституцию. Поэтому я поздравляю всех граждан нашей страны с праздником, Днем Конституции. Желаю, чтобы мы все вместе мирно и дружно выполняли те конституционные права и обязанности, вносили свой вклад в стабильное, динамичное развитие нашей страны. Что придется поменять с принятием обновленной Конституции – читайте здесь. Текст сегодняшней Конституции – настоящий фундамент для той страны, которая появилась тогда, в бурных 1990-х. И текст этой Конституции порой вопреки всему признает в каждом из нас человека и гражданина.

Каждый имеет право на жизнь, право на здоровье, право на судебную защиту. Каждый имеет право на образование, право на отдых. Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии. 15 марта в стране двойной праздник. В День Конституции Беларусь получает паспорт с прежней пропиской и новой фотокарточкой.