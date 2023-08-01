Более 60 земельных участков выделят для нуждающихся в Столбцах

Новости Беларуси. Акцент на индивидуальное строительство. Более 60 земельных участков выделены под возведение жилья для нуждающихся в Столбцовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой формат востребован. За текущий год собственное жилье построили пять многодетных семей. Масштабное индивидуальное строительство запланировано в новом микрорайоне города, там выделить планируют почти 200 участков земли.

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:

В Столбцовском районе активно строятся индивидуальные жилые дома. Ввод жилых домов составляет практически 60-70 % от ввода в эксплуатацию всего жилого фонда. В текущем году введено в эксплуатацию порядка 10,5 тысячи квадратных метров индивидуального строительства, что составляет 120 % к уровню прошлого за истекший период, или 68 % от доведенного задания на год.