«Единственная в своём роде». Служба, тестирующая состоящие на вооружении боеприпасы и ракеты, отмечает 55-летие

Новости Беларуси. 55 лет со дня основания. В первый день августа 1968-го была создана служба ракетно-артиллерийского вооружения белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведении управления – десятки арсеналов, баз хранения и складов. Здесь специалисты контролируют техническое состояние боеприпасов и ракет, тестируют их, восстанавливают. В обслуживании боезарядов различных систем заняты узкопрофильные специалисты, они отвечают за сохранность взрывной силы, строго следуя мерам безопасности. Инженеры досконально знают материальную часть изделий и тестирующих станций. Укомплектованы подразделения только военнослужащими контрактной службы.

Степан Альховик, начальник технической ракетной базы:

База уникальная и единственного в своем роде. По своему предназначению выполняет в плановом порядке мероприятия по организации хранения, проведения регламентных работ и ремонту ракет всех номенклатур, стоящих на вооружении Вооруженных сил, что позволяет вносить свой вклад существенный в поддержание постоянной боевой готовности соответствующих подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь. Достигается ежедневным выполнением возложенных на подчиненный личностный состав должностных и функциональных обязанностей. Хочу отметить высокий уровень профессиональной подготовки и слаженность подразделений расчетов.