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«Зубрёнок» приглашает на День экологии. Организаторы обещают большой праздник

01 августа 2023 06:38
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Новости Беларуси. Экология – дело каждого. Большой праздник 1 августа состоится в «Зубренке». Национальный детский образовательно-оздоровительный центр приглашает на День экологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Зубрёнок» приглашает на День экологии. Организаторы обещают большой праздник-1

Викторины, экологические площадки, испытания на базе мобильной лаборатории. Детям расскажут о птицах Беларуси и о том, как можно самим наблюдать за природой, познакомят с развитием устойчивой энергетики, напомнят о необходимости сортировки отходов.

«Зубрёнок» приглашает на День экологии. Организаторы обещают большой праздник-4

«Зубренок» расположен на территории национального парка «Нарочанский». Одно его местонахождение обязывает заботиться о природе. Помогает подрастающему поколению постигать азы бережного отношения к природным ресурсам, экономии, природоохранной деятельности открытый здесь два года назад Дом экологического просвещения.

# Экология # общество # Фотофакт

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