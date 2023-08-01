«Зубрёнок» приглашает на День экологии. Организаторы обещают большой праздник

Новости Беларуси. Экология – дело каждого. Большой праздник 1 августа состоится в «Зубренке». Национальный детский образовательно-оздоровительный центр приглашает на День экологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Викторины, экологические площадки, испытания на базе мобильной лаборатории. Детям расскажут о птицах Беларуси и о том, как можно самим наблюдать за природой, познакомят с развитием устойчивой энергетики, напомнят о необходимости сортировки отходов.