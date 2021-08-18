Вопросы смертной казни и президентский срок. Что ещё предлагают изменить в Конституции?

Новости Беларуси. Проект изменений в Основной закон страны будет внесен Президенту в течение недели. Такое решение 18 августа принято на заседании Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Проект изменений в Основной закон страны будет внесен Президенту в течение недели. Такое решение 18 августа принято на заседании Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все замечания и предложения от членов комиссии рассмотрены, проведена редакционная доработка. По итогу предлагается изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых и две исключить. Новый проект Основного закона предполагает президентскую форму правления и усиленную социальную поддержку многодетных и людей с инвалидностью. Также расширяются возможности в области защиты прав и свобод человека.
Есть изменения и в избирательной системе. Они касаются президентского срока и возрастного ценза кандидатов на пост главы государства.
Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии:
Сейчас пройдет редакционная вычитка этого документа, и в установленном порядке числа 24-го мы направим этот документ Президенту, потому что очень важно, чтобы и каждое слово, и каждая запятая в этом документе были выверены. Далее мы ожидаем, что пройдет заседание Конституционной комиссии уже с участием главы государства. Будут рассматривать конкретно те предложения, которые представлены Конституционной комиссией, ряд спорных вопросов, о которых я уже говорил. Это связано с формированием Всебелорусского народного собрания, вопросы смертной казни, право трудовых коллективов выдвигать кандидата в депутаты.
Также предлагается перераспределить полномочия между Президентом и парламентом и закрепить конституционный статус Всебелорусского народного собрания. Последнее вызвало дискуссию в комиссии. Важно учесть, что совещательный характер ВНС перерастет в отдельный орган управления, а его представительство должно быть разнообразным и компетентным.