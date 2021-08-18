Вопросы смертной казни и президентский срок. Что ещё предлагают изменить в Конституции?

Новости Беларуси. Проект изменений в Основной закон страны будет внесен Президенту в течение недели. Такое решение 18 августа принято на заседании Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все замечания и предложения от членов комиссии рассмотрены, проведена редакционная доработка. По итогу предлагается изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых и две исключить. Новый проект Основного закона предполагает президентскую форму правления и усиленную социальную поддержку многодетных и людей с инвалидностью. Также расширяются возможности в области защиты прав и свобод человека.

Есть изменения и в избирательной системе. Они касаются президентского срока и возрастного ценза кандидатов на пост главы государства.