БГУ строит новый физкультурно-оздоровительный комплекс на Курчатова. Узнали, как он будет выглядеть

На улице Курчатова в Минске скоро появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построит Белгосуниверситет, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Объект позволит существенно улучшить обеспечение студентов спортивными сооружениями. Как идет строительство и какие цели у нового комплекса, помимо физкультурно-оздоровительных?

Мини-футбол, гандбол, баскетбол и волейбол – все эти виды спорта будут доступны студентам БГУ, которые живут и учатся в студгородке на Курчатова. Рядом с общежитиями строят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Университет давно нуждался в ее одном спортивном объекте. На территории городка обучаются студенты трех факультетов, а это более 4 000 ребят. Преуспевают они не только в учебе, но и активно занимаются спортом. «Эмоционально было достаточно тяжело». Андрей Король рассказал, как проходила аудиосвязь с Мариной Василевской – читайте здесь.

Анатолий Афоненко, магистрант Белорусского государственного университета:

Мы с одногруппниками ждем с нетерпением, потому что отвлечься от занятий, а лучший отдых – это смена деятельности. Пойти вечерком в командную игру зарезаться, в футбольчик погонять.

Строить объект начали в августе 2023 года. Уже завершены работы по устройству металлического каркаса здания. Приступили к отделке фасада сэндвич-панелями. Комплекс будет оформлен в экостиле, ведь рядом находится ботанический памятник природы – Щомыслицкая дубрава.

В комплексе будет два многофункциональных спортивных зала, а также площадки для занятия танцами и фитнесом. В теплое время года тренироваться студенты смогут на свежем воздухе. Обширная локация под открытым небом объединит сразу пять зон для поддержания здорового образа жизни.