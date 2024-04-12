БГУ строит новый физкультурно-оздоровительный комплекс на Курчатова. Узнали, как он будет выглядеть
На улице Курчатова в Минске скоро появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построит Белгосуниверситет, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Объект позволит существенно улучшить обеспечение студентов спортивными сооружениями. Как идет строительство и какие цели у нового комплекса, помимо физкультурно-оздоровительных?
Мини-футбол, гандбол, баскетбол и волейбол – все эти виды спорта будут доступны студентам БГУ, которые живут и учатся в студгородке на Курчатова. Рядом с общежитиями строят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Университет давно нуждался в ее одном спортивном объекте. На территории городка обучаются студенты трех факультетов, а это более 4 000 ребят. Преуспевают они не только в учебе, но и активно занимаются спортом.
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Анатолий Афоненко, магистрант Белорусского государственного университета:
Мы с одногруппниками ждем с нетерпением, потому что отвлечься от занятий, а лучший отдых – это смена деятельности. Пойти вечерком в командную игру зарезаться, в футбольчик погонять.
Строить объект начали в августе 2023 года. Уже завершены работы по устройству металлического каркаса здания. Приступили к отделке фасада сэндвич-панелями. Комплекс будет оформлен в экостиле, ведь рядом находится ботанический памятник природы – Щомыслицкая дубрава.
В комплексе будет два многофункциональных спортивных зала, а также площадки для занятия танцами и фитнесом. В теплое время года тренироваться студенты смогут на свежем воздухе. Обширная локация под открытым небом объединит сразу пять зон для поддержания здорового образа жизни.
Ирина Дащинская, заместитель начальника главного хозяйственного управления БГУ:
На территории объекта предусмотрена спортивная площадка для занятия футболом, площадка для воркаута и тренажеров, также площадка для баскетбола и волейбола. Предусмотрена парковка на 12 машиномест. Одновременно здесь смогут заниматься 158 человек.
Подробности в видеоматериале.