Во время войны эта семья из восьми человек помогала партизанам, за что её расстреляли. Сейчас решается судьба захоронения

Они жили в Зембине, в Борисовском районе. Похоронены на месте расстрела. Однако могила долгое время была заброшена. Сейчас местные жители совместно с членом Совета Республики Еленой Зябликовой ведут благоустройство, в планах перезахоронение останков.

Тему продолжит Вероника Сайко.

Еще несколько месяцев назад этот памятник был почти заброшен. Надписи на надгробии давно не читаются, да и навещают его лишь редкие прохожие. А ведь место хранит жуткие воспоминания о Великой Отечественной войне. В августе 1942-го здесь убили семью Русецких – восемь человек, включая совсем маленьких детей. Они сотрудничали с партизанами. Однако в один страшный день фашисты арестовали всю семью. Месяц издевательств, расстрел, общая могила. Удалось спастись лишь одному из сыновей – Василию. Он прошел всю войну, награжден медалью.