Во время войны эта семья из восьми человек помогала партизанам, за что её расстреляли. Сейчас решается судьба захоронения

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают восстанавливать памятники. Решается судьба захоронения семьи Русецких, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают восстанавливать памятники. Решается судьба захоронения семьи Русецких, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они жили в Зембине, в Борисовском районе. Похоронены на месте расстрела. Однако могила долгое время была заброшена. Сейчас местные жители совместно с членом Совета Республики Еленой Зябликовой ведут благоустройство, в планах перезахоронение останков.
Тему продолжит Вероника Сайко.
Еще несколько месяцев назад этот памятник был почти заброшен. Надписи на надгробии давно не читаются, да и навещают его лишь редкие прохожие. А ведь место хранит жуткие воспоминания о Великой Отечественной войне. В августе 1942-го здесь убили семью Русецких – восемь человек, включая совсем маленьких детей. Они сотрудничали с партизанами. Однако в один страшный день фашисты арестовали всю семью. Месяц издевательств, расстрел, общая могила. Удалось спастись лишь одному из сыновей – Василию. Он прошел всю войну, награжден медалью.
Вероника Сайко, корреспондент:
После войны Василий вместе с двоюродной сестрой все-таки поставили памятник погибшим родственникам. Однако мужчина умер в 1990-м, и долгие годы место захоронения никто не посещал.
Изменить это решил местный житель Леонтий Иванович Заровский. Его дом прямо напротив захоронения. Мужчина связался с местным Советом ветеранов, те передали дело сенатору.
Могилу очистили от зарослей и веток. Благоустройство продолжается.
Зоя Маханек, председатель Борисовской районной организации ветеранов:
На любое обращение в Совет ветеранов к нам мы реагируем сразу буквально, молниеносно. Когда к нам в районный Совет обратился житель Зембина, сказал, что он уже обращался в какие-то органы и никто ему не помог, мы, конечно, сразу взяли этот вопрос на контроль.