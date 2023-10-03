Вопрос решается в судебном порядке. Могут ли белорусы, не состоящие в браке, усыновить ребёнка?

Трое и больше детей в семье. Пока некоторые не могут решиться на одного ребенка, другие люди становятся действительно счастливыми, заботливыми и любящими родителями для чужих детей. Об особенностях воспитания приемного ребенка поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сейчас много сильных, независимых женщин, которые не хотят замуж, но хотят в какой-то момент времени детей либо не могут иметь детей. Имеет ли право женщина, которая не в браке, усыновить или удочерить ребенка?