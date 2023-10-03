Вопрос решается в судебном порядке. Могут ли белорусы, не состоящие в браке, усыновить ребёнка?

Трое и больше детей в семье. Пока некоторые не могут решиться на одного ребенка, другие люди становятся действительно счастливыми, заботливыми и любящими родителями для чужих детей. Об особенностях воспитания приемного ребенка поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сейчас много сильных, независимых женщин, которые не хотят замуж, но хотят в какой-то момент времени детей либо не могут иметь детей. Имеет ли право женщина, которая не в браке, усыновить или удочерить ребенка?
Оксана Романюк, адвокат юридической консультации Первомайского района г. Минска:
Да, имеет. Мужчина, женщина, которые не состоят в браке, вправе обратиться в суд, в судебном порядке только решается вопрос усыновления, и усыновить ребенка, не будучи в браке.
Алеся Лакина:
Какие сложности при этом могут возникнуть? Может быть, она должна как-то зарабатывать наравне с двумя родителями или как?
Оксана Романюк:
Действительно, кандидаты в усыновители должны, в общем-то, отвечать определенным требованиям. Они должны быть трудоустроены, состояние здоровья должно позволять заботиться о детях. Иметь постоянный, стабильный доход, жилое помещение, вести нормальный образ жизни. Только при наличии совокупности этих факторов может быть принято судом положительное решение об усыновлении ребенка.
Обратиться в суд с заявлением. О порядке восстановления в родительских правах рассказала адвокат – подробнее здесь.