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Самой многочисленной – 1115 лет. Династии педагогов чествовали в Минске

03 октября 2023 15:07
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Новости Беларуси. Представителей педагогических династий Минской области чествовали в музее Великой Отечественной войны. Семьи учителей получили благодарности и награды за мастерство и преданность своей профессии, сообщили в программе «Минщины» на СТВ.

Самой многочисленной – 1115 лет. Династии педагогов чествовали в Минске-1

Самая молодая династия центрального региона – это четыре поколения и общий стаж – более века. А вот самая опытная и многочисленная насчитывает 1 115 лет педагогической деятельности. На торжестве также презентовали книгу об учительских династиях. Под одной обложкой собраны истории таких семей из разных регионов страны. В разделе о Минской области – 19 рассказов о жизненном и профессиональном пути.

Самой многочисленной – 1115 лет. Династии педагогов чествовали в Минске-4

Елена Журавлева, директор Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа:
Я преклоняюсь перед этими людьми, потому что, во-первых, огромная им благодарность за то, что они сохранили эту преемственность поколений. Огромная благодарность, что не потеряли веру в нашу прекрасную светлую профессию. И я думаю, что продолжение будет, и здорово, что в этой книге не все еще собрано. Будет продолжаться работа, и мы уникальные истории еще соберем.

Самой многочисленной – 1115 лет. Династии педагогов чествовали в Минске-7

Инна Крышковская, директор средней школы № 1 Вилейки:
Наша династия насчитывает 144 года. Начиналась она еще в 1930 году, когда бабушка мужа работала в одной из школ Вилейского района в довоенное время. Я педагог, и дочь наша избрала профессию педагога.

Самой многочисленной – 1115 лет. Династии педагогов чествовали в Минске-10

Каждый из приглашенных получил в подарок книгу Это уникальное издание – результат работы множества специалистов. Информацию собирали в том числе в личных архивах, музеях. Поддержали проект и в профильном министерстве. Истории однозначно будут дополняться. А почитать их можно и в Сети – на сайте Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

# Учитель # общество # Елена Журавлева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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