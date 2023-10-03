Самой многочисленной – 1115 лет. Династии педагогов чествовали в Минске

Новости Беларуси. Представителей педагогических династий Минской области чествовали в музее Великой Отечественной войны. Семьи учителей получили благодарности и награды за мастерство и преданность своей профессии, сообщили в программе «Минщины» на СТВ.

Самая молодая династия центрального региона – это четыре поколения и общий стаж – более века. А вот самая опытная и многочисленная насчитывает 1 115 лет педагогической деятельности. На торжестве также презентовали книгу об учительских династиях. Под одной обложкой собраны истории таких семей из разных регионов страны. В разделе о Минской области – 19 рассказов о жизненном и профессиональном пути.

Елена Журавлева, директор Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа:

Я преклоняюсь перед этими людьми, потому что, во-первых, огромная им благодарность за то, что они сохранили эту преемственность поколений. Огромная благодарность, что не потеряли веру в нашу прекрасную светлую профессию. И я думаю, что продолжение будет, и здорово, что в этой книге не все еще собрано. Будет продолжаться работа, и мы уникальные истории еще соберем.

Инна Крышковская, директор средней школы № 1 Вилейки:

Наша династия насчитывает 144 года. Начиналась она еще в 1930 году, когда бабушка мужа работала в одной из школ Вилейского района в довоенное время. Я педагог, и дочь наша избрала профессию педагога.