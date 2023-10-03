Обратиться в суд с заявлением. О порядке восстановления в родительских правах рассказала адвокат

Трое и больше детей в семье. Пока некоторые не могут решиться на одного ребенка, другие люди становятся действительно счастливыми, заботливыми и любящими родителями для чужих детей. Об особенностях воспитания приемного ребенка поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Могут ли родители, которые лишены родительских прав, восстановить свои права?