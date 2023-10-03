Обратиться в суд с заявлением. О порядке восстановления в родительских правах рассказала адвокат

Трое и больше детей в семье. Пока некоторые не могут решиться на одного ребенка, другие люди становятся действительно счастливыми, заботливыми и любящими родителями для чужих детей. Об особенностях воспитания приемного ребенка поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Могут ли родители, которые лишены родительских прав, восстановить свои права?
Оксана Романюк, адвокат Юридической консультации Первомайского района г. Минска:
Да, безусловно.
Алеся Лакина:
Что для этого нужно?
Оксана Романюк:
Для этого необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением, где указать, что по сути отпали те причины, которые явились основанием для лишения родительских прав. Суд, изучив все обстоятельства, личность родителя, который лишен родительских прав, установив то, что действительно явилось основанием для лишения родительских прав, что сделал родитель после того, когда его лишили родительских прав, зачастую принимает положительное решение. Как правило, родители, которые сделали для себя соответствующий вывод, которым небезразлична судьба своих детей, в судебном порядке восстанавливают свои родительские права.
Ты это делаешь не только ради себя. Как стать приемным родителем – подробнее здесь.