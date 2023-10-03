19-летний аккордеонист с аутизмом стал победителем Международных инклюзивных творческих игр

Новости Беларуси. 19-летний аккордеонист из поселка Чисть Иван Струнгару стал победителем Международных инклюзивных творческих игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 19-летний аккордеонист из поселка Чисть Иван Струнгару стал победителем Международных инклюзивных творческих игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
У молодого музыканта аутизм и вместе с тем абсолютный слух. Он десять лет виртуозно играет на аккордеоне и с отличием окончил детскую школу искусств. Учительница Наталья Мацкевич вспоминает, что на первое занятие маленький Ваня пришел в 9 лет и совсем не говорил. В процессе обучения выяснилось, что ребенок имеет феноменальную память и работоспособность. Через два года он уже играл программу 4 класса музыкальной школы.
Наталья Мацкевич, учитель по классу аккордеона Чистинской детской школы искусств:
Когда он пришел, мама мне сразу озвучила, что ребенок с особенностями. И я долго рассматривала, в чем особенность? И выяснилось, что особенность не в диагнозе, а в его таланте.
Иван не раз участвовал в различных музыкальных конкурсах. Становился серебряным призером на фестивале детского творчества в Казахстане. И специальный диплом Международных инклюзивных творческих игр – очень ценный приз для музыканта и его преподавателя.
Иван Струнгару, музыкант:
На конкурсе мои произведения были очень превосходными. Рад, что я поучаствовал, что есть возможность поучаствовать. Приносить удовольствие тем, кто слушает.
Помимо аккордеона, юноша занимается диджеингом. И в будущем он мечтает совместить «электронику» с аккордеоном.