Вопрос не льгот, а чести – 770 белорусов смогут оформить статус ветерана боевых действий

Долгие годы их подвиг оставался вне правового поля. 770 белорусов смогут оформить статус ветерана боевых действий. В нашей стране вступили в силу изменения в законе, которые официально признают службу военнослужащих, выполнявших задачи на таджикско-афганской границе в 1990-х годах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как изменится жизнь героев после поправок в законодательство? И почему этот статус для них – вопрос не льгот, а чести? Подробности в репортаже Эллы Маркевич.

1991 год. 19-летний Геннадий Смоликов был призван в советскую армию. Как специалист-связист Хорогского погранотряда, он восстанавливал коммуникации на таджикско-афганской границе, протяженностью порядка 350 километров. Когда Союз распался, он остался на посту.

Геннадий Смоликов, ветеран боевых действий на территории других государств:

Выполняли задачи свои независимо от того, что уже и Союз развалился, но остались верны своей присяге и воинскому долгу. Получалась такая юридическая коллизия, что мы, граждане Республики Беларусь, служим уже в независимой Республике Таджикистан в составе российской пограничной группы. И вот когда уже потом, по возвращению в Беларусь, когда я занялся этим вопросом, признанием статуса ветерана боевых действий, вот эта коллизия никому не давала возможности принимать какие-либо решения.

Долгие годы мужчина не мог получить соответствующее удостоверение – в законодательстве не было предусмотрено признание службы в уже независимом Таджикистане. Ситуация кардинально изменилась 1 мая, когда в силу вступили изменения в законе «О ветеранах», официально закрепившие статус защитников таджикско-афганской границы в постсоветский период.