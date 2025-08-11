В Беларуси печатают учебники к 1 сентября. Как они создаются – увидели процесс своими глазами

К учебному году обновили школьные пособия. К 1 сентября подготовлено 28 свежих изданий. Из них – 2 совершенно новых и 26 переизданных с улучшениями. Все книги уже успели пройти проверку в учреждениях образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание при переиздании – совершенствованию структуры учебников. Все они содержат улучшенную систему заданий и четкие указания, как работать с материалом. Почти 80 % школьных книг отпечатают в столице на Полиграфическом комбинате имени Коласа. Сейчас на потоке русская литература. Как создаются учебники? От печатных форм до твердого переплета. Алина Мычко проведет за кулисы процесса. Лето на Полиграфкомбинате – во всех смыслах горячая пора. Шум станков здесь практически не затихает. В процессах печати задействовано более 400 единиц различного оборудования.

Игорь Михневич, главный инженер Полиграфкомбината имени Якуба Коласа:

Большое количество оборудования выполняет вспомогательные операции, такие как подготовка материалов, приготовление растворов, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование и так далее. В среднем на выпуск учебника уходит порядка 7 рабочих дней. При среднем тираже 100-120 тысяч экземпляров. Свой путь на парту учебник начинает на участке допечатных процессов. Его особым образом переверстывают и помещают на огромные листы формата 70 на 100. На одном таком может быть до 32 страниц будущей книги. Если его сложить, получится, как говорят полиграфисты, «тетрадь». Другими словами – часть готового изделия. Но это только опытный образец. Его тщательно проверяют, и если замечаний нет, к процессу подключается лазерная технология. Из специальных пластин она создает печатные формы.