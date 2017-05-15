Вопреки суевериям! 25 лучших: кому покорилась 13-я «Телевершина»?

Через тернии к звёздам – это как раз про них. Муки творчества, волнительные прямые эфиры, погоня за эксклюзивом: ещё оперативнее, оригинальнее, лучше. Так они ежегодно идут к своей вершине, Телевершине.

В этом году было подано около трёхсот заявок, из которых компетентное жюри выбрало 25 лучших.

Пятница, 13-я телевершина – сочетание непредсказуемое и щекотливое. Форс-мажоры случались, правда, даже они были прописаны в сценарии.

Слишком круто, чтобы быть неправдой. Антон помнил, что встал сегодня с той ноги, но всё же сомнения одолевали. И зря! Звание лучших ведущих развлекательной программы в нашей копилке!

­Шутки шутками, но мы то знаем, что потусторонние силы здесь ни при чём. И утренние «пташки» телеканала СТВ заслужили награду своим талантом, юмором и позитивом.

Правда, у кого же дома на полке будет стоять звёздная статуэтка ведущим пришлось разыграть прямо за сценой.

13-я телевершина 13 мая оказалась символичной и для ведущего ток-шоу «Что происходит» Егора Хрусталёва. Свою первую награду за звание лучшего ведущего он получил 13 лет назад, и вот спустя годы он вновь вышел за заслуженной статуэткой.

Пожалуй, это и есть единый рецепт победы, который Егор вместе с творческой командой воплотил и нашёл свою аудиторию.

Ещё одна награда телеканала СТВ можно сказать была выплакана её участниками! Настолько эмоционально спелись мастера голубого экрана и мэтры эстрады в музыкальном шоу «Две звезды на СТВ».

Статуэтки нашли своих обладателей. Только вот главную награду победители получили ещё раньше, когда завоевали признание телезрителя.