Все рейсы из Беларуси в российских аэропортах переведены в международные секторы с 15 мая

Новости Беларуси. С этого понедельника все рейсы из Беларуси в российских аэропортах переведены в международные секторы. В этой связи изменится технология обслуживания пассажиров. Теперь они будут проходить пограничный контроль.

Прежде белорусские рейсы не досматривались и были приравнены к внутренним. Пассажирам важно не потерять посадочный талон. По приземлению его необходимо предъявить, как и паспорт. Отметки о пересечении границы проставляться не будут. Основательный контроль ждет лишь иностранцев, которые летят через нашу страну в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.