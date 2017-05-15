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Все рейсы из Беларуси в российских аэропортах переведены в международные секторы с 15 мая

15 мая 2017 06:00
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Новости Беларуси. С этого понедельника все рейсы из Беларуси в российских аэропортах переведены в международные секторы. В этой связи изменится технология обслуживания пассажиров. Теперь они будут проходить пограничный контроль.

Прежде белорусские рейсы не досматривались и были приравнены к внутренним. Пассажирам важно не потерять посадочный талон. По приземлению его необходимо предъявить, как и паспорт. Отметки о пересечении границы проставляться не будут. Основательный контроль ждет лишь иностранцев, которые летят через нашу страну в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авиасообщение

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