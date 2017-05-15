Красочный парад стилизованных детских колясок прошел в Гродно и собрал более 70 родителей с детьми

Новости Беларуси. От Емели на печи и пиратского корабля до чашки кофе и почтальона. По центральной улице Гродно прошел красочный парад стилизованных детских колясок. В нем приняли участие более 70 родителей с детьми. Такое необычное шоу посвятили Международному Дню семьи, который отмечается 15 мая.

Юлия Красницкая, участник парада:

Я вообще сама почтовый работник, поэтому и образ был выбран такой. Мы сегодня почтальон-водитель, а я, как старший помощник, естественно, сыночку помогаю – вот как надо. Газеты разносим, доставляем вовремя.

Егор и Агата Пономаревы, участники парада:

У нас королевские костюмы. Мы короли!

Анастасия Зимарова, участник парада:

Это очень здорово, это очень красиво как для детей, так и для взрослых. Это сплочает всю семью, потому что все всей семьей всегда готовятся, выбирают какие-то образы придумывают. И детям, безусловно, это тоже интересно.