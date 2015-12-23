Вопиющий случай: глава Минприроды потребовал наказать живодера, взорвавшего белую медведицу

Новости России. Генеральная прокуратура России получила письмо с просьбой провести проверку по факту видеоролика с окровавленной медведицей, которую накормили едой со взрывчаткой.



Министр природных ресурсов РФ

призвал привлечь к уголовной ответственности живодеров,

которые совершили жестокое убийство белого медведя, занесенного в Красную книгу.

Пресс-служба Минприроды России:

В Минприроды России поступило видео, на котором отчетливо зафиксированы кадры хладнокровного убийства занесенного в Красную книгу РФ и охраняемого международными договорами белого медведя. Убийство охраняемого вида совершил, по предварительным данным, один из рабочих при помощи взрывпакета. Глава Минприроды России подчеркнул, что запечатленные на видеозаписи кадры являются подтверждением вопиющего нарушения норм российского и международного природоохранного законодательства.

Напомним, речь идет о шокирующем случае, который произошел на острове Врангеля.

Работники северной станции сняли на видео агонию белой медведицы. Хищница изнывает от боли, истекает кровью. Видео выложили в социальные сети. Подробнее здесь.