Взрыв в аэропорту Стамбула не повлияет на расписание белорусского авиаперевозчика

Новости Беларуси. Трагические новости сегодня, 23 декабря, приходят из Турции. В аэропорту Стамбула произошел взрыв. Не исключено, что это был теракт.
Одна женщина погибла, получив ранение в голову. За жизнь второго пострадавшего борются врачи.
Все случилось на стоянке воздушных судов. По одной из версий, взрывное устройство могло сработать в салоне лайнера. По другой, бомбу на территорию аэропорта провезли в одном из автомобилей. Сейчас полиция его разыскивает.
Кто стоит за взрывом, пока не ясно.
Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность.
Очевидцы:
Мы сразу не поняли, что случилось, мы услышали хлопки, если я не ошибаюсь, их было три. Позже выяснилось, что это были взрывы.
Все аэропорты и вокзалы Стамбула под усиленной охраной. Прилегающие территории патрулируют вооруженные полицейские, в воздух подняты вертолеты.
Несмотря на инцидент, аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
Белорусский авиаперевозчик убежден, что эта ситуация никак не повлияет на поток наших граждан, которые запланировали перелеты в Стамбул.
Самолеты туда и обратно продолжат летать согласно расписанию.
Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы и коммуникаций ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:
Важно отметить, что взрыв, о котором мы говорим, произошел в другом аэропорту, не в том, в который летает авиакомпания «Белавиа».
Авиакомпания «Белавиа» выполняет рейсы в стамбульский аэропорт имени Ататюрка. Поэтому ы выполняем полеты в штатном режиме. Безусловно, мы отслеживаем ситуацию, и в зависимости от результатов будем принимать решения уже по ходу.