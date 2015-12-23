Взрыв в аэропорту Стамбула не повлияет на расписание белорусского авиаперевозчика

Новости Беларуси. Трагические новости сегодня, 23 декабря, приходят из Турции. В аэропорту Стамбула произошел взрыв. Не исключено, что это был теракт.

Одна женщина погибла, получив ранение в голову. За жизнь второго пострадавшего борются врачи.

Все случилось на стоянке воздушных судов. По одной из версий, взрывное устройство могло сработать в салоне лайнера. По другой, бомбу на территорию аэропорта провезли в одном из автомобилей. Сейчас полиция его разыскивает.

Кто стоит за взрывом, пока не ясно.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность.

Очевидцы:

Мы сразу не поняли, что случилось, мы услышали хлопки, если я не ошибаюсь, их было три. Позже выяснилось, что это были взрывы.

Все аэропорты и вокзалы Стамбула под усиленной охраной. Прилегающие территории патрулируют вооруженные полицейские, в воздух подняты вертолеты.

Несмотря на инцидент, аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Белорусский авиаперевозчик убежден, что эта ситуация никак не повлияет на поток наших граждан, которые запланировали перелеты в Стамбул.

Самолеты туда и обратно продолжат летать согласно расписанию.

Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы и коммуникаций ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Важно отметить, что взрыв, о котором мы говорим, произошел в другом аэропорту, не в том, в который летает авиакомпания «Белавиа».

Авиакомпания «Белавиа» выполняет рейсы в стамбульский аэропорт имени Ататюрка. Поэтому ы выполняем полеты в штатном режиме. Безусловно, мы отслеживаем ситуацию, и в зависимости от результатов будем принимать решения уже по ходу.