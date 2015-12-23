Донбасс: как исполняется режим «полной тишины» и что загадывают на Новый год дети вынужденных переселенцев?

Новости Беларуси. Первые сутки долгожданного перемирия на Донбассе. О режиме прекращения огня накануне в Минске договорилась трехсторонняя контактная группа. По итогу, на территории Восточной Украины должны быть прекращены боевые действия. Насколько же соблюдаются минские договоренности и удастся ли мирным жителям Украины мирно отметить грядущие праздники, расскажет корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Этот новый год Николай впервые встретит не на родине. Он переехал в Минск из Луганской области прошлой осенью. Мира на своей родине он ждет, как настоящего чуда. И, украшая главный новогодний атрибут, который стал еще и символом мирных переговоров, он выбирает шар с таким искренним и естественным желанием.

Николай Бердник, переселенец из Украины:

«Новый год и Рождество без страха». Я согласен с этим пожеланием, так как уже не первый год люди живут в страхе, без понимания, что дальше.

Минувшая ночь на юго-востоке Украины прошла в тишине. В СМИ появились сообщения о двух вооруженных инцидентах, но эксперты называют их незначительными.

К слову, только вчера, буквально за 6 часов до наступления режима тишины, в зоне конфликта произошло более 20 перестрелок и нападений.

Временное перемирие на Донбассе – результат переговоров трехсторонней контактной группы, которая заседала в Минске. И как символ добра и даже чуда, на этих переговорах появилась настоящая новогодняя елка.

Мартин Сайдик, специальный представитель председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

Эти пожелания на ёлке мы написали и на английском, и на украинском, и на русском языке.

Договорились не только сложить оружие. Продвинулись и в других вопросах. На Донбассе будут в срочном порядке восстанавливать водоснабжение и инфраструктуру в разрушенных городах.

Мартин Сайдик, специальный представитель председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

Полная реализация минских договоренностей требует дальнейшей усердной работы, и мы будем прилагать все наши усилия в этом направлении в новом 2016 году.

По данным ООН, число беженцев из Украины достигло почти миллиона человек. Эта цифра будет расти пока ситуация не стабилизируется. С начала вооруженного конфликта вид на жительство в Беларуси получили около 46 тысяч украинцев.

Николай Бердник, переселенец из Украины:

Одни верят, что война закончится. Другие надеются на воссоединение семей. Хотелось бы, чтобы с нового года все стало так, как было.

Сын Анны Толак, переселенец из Украины:

Я написал Деду Морозу письмо. Я хочу, чтобы в Украине был мир.

В этом доме сегодня тоже наряжают елку и загадывают желания. Эта семья переехала из Украины в Беларусь полгода назад. Прошлый Новый год они встречали совсем не под грохот праздничного салюта. За окном взрывались бомбы и свистели пули. А единственным желанием было найти тихий и спокойный уголок. Оно исполнилось.

Анна Толак, переселенец из Украины:

Очень, конечно, хотелось бы, чтобы соглашения, которые подписываются, были не на месяц, не на два, а постоянно. Чтобы окончательно настал мир в Украине. Нам хочется, конечно, вернуться домой. Там много осталось знакомых, родственников.

Тем временем на Донбассе тоже готовятся к наступающим праздникам. В Донецке наряжают главную елку на центральной площади. На несколько дней в городе отменят комендантский час. В какой ситуации украинцы встретят Новый год, зависит от того, в какой сере будут выполняться минские договоренности. Но такая атмосфера явно вселяет надежду, что новый 2016 принесет в Украину долгожданный мир, а наши герои под бой курантов загадают желание о мире и спокойствии в Украине уже в Беларуси.

Уже следующая встреча контактной группы пройдет в Минске на старый новый год.