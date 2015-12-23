Сделал это ради забавы: повар полярной станции взорвал белую медведицу

Новости России. Шокирующий своей жестокостью поступок произошел на острове Врангеля.

Работники северной станции на острове Врангеля сняли на видео агонию белой медведицы, которой

повар подложил в еду взрывчатку.

Хищница изнывает от боли, истекает кровью. Видео выложили в социальные сети.

Медведица была почти ручной, кормилась из рук и даже приводила к людям своего детеныша.

Подкармливал медведицу и повар. В тот день, когда он подкладывал взрывчатку, просто хотел развлечься, но способа лучше, вероятно, придумать не сумел.

О дальнейшей судьбе животного ничего неизвестно. Зоологи уверены, что шансов выжить у медведицы не было.

Зоозащитники планируют добиться наказания для живодера. За убийство краснокнижного животного повар может провести за решеткой несколько лет.

Минприроды России уже получило эту видеозапись. Глава ведомства

призвал Генпрокуратуру расследовать жестокое убийство животного.

Пресс-служба Минприроды России:

В Минприроды России поступило видео, на котором отчетливо зафиксированы кадры хладнокровного убийства занесенного в Красную книгу РФ и охраняемого международными договорами белого медведя. Убийство охраняемого вида совершил, по предварительным данным, один из рабочих при помощи взрывпакета. Глава Минприроды России подчеркнул, что запечатленные на видеозаписи кадры являются подтверждением вопиющего нарушения норм российского и международного природоохранного законодательства.

Аналогичный случай не так давно произошел на Сахалине.

Группа молодых людей на джипе несколько раз переехала бурого медведя. Зверь сумел выбраться из-под автомобиля и вцепился в колесо.

О чудовищном случае издевательства над косолапым стало известно благодаря ролику, размещенному в социальных сетях. Мучители сами выложили видео с медведем, чтобы получить «лайки» (продолжение дикой истории здесь).