На белорусско-польской границе открылся новый пункт пропуска «Песчатка»

Новости Беларуси. Пройти границу вдвое быстрее. 23 декабря открылся новый пункт пропуска «Песчатка». Пропускная способность выросла благодаря новой технологии – теперь здесь обходятся без бумажных талонов, например. А номера машин считывает спецоборудование. По крайней мере, об этом говорят сами таможенники. Так ли это? Проверить решил корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько мгновений ожидания в очереди, небольшой досмотр, обязательная проверка документов – и в путь. Такой скорости на белорусско-польской границе брестчанин Олег Акулич просто не ожидал. С переходом на 16 каналов движения и систему электронной регистрации на «Песчатке» все стало работать намного быстрее.

Олег Акулич, водитель:

Раньше очереди длинные были. В субботу, воскресенье здесь стоят по 6-7 часов, а если человек зарегистрировался, приехал и сразу прошел, то естественно, это лучше.

После масштабной реконструкции границу здесь могут пересекать не только белорусы и поляки, но и граждане других стран. Открыт пункт пропуска и для большегрузов. А главное таможенное ноу-хау – номера автомобиля распознает специальная система, которая значительно экономит время и нервы туристов.

Мартин Чыквин, водитель (Польша):

Раньше могло случиться такое, что забывали выдать талон, и надо было следить за этим, потому что это важный документ. А сейчас без талона проще, только даешь паспорт, и все.

Петр Бутрим, СТВ:

Многочасовые очереди и бумажные талоны для оформления белорусские водители совсем скоро будут вспоминать с ностальгией. Таможенники пункта «Песчатка» обещают сократить рутинную процедуру до нескольких минут, что позволит пропускать за одни сутки больше тысячи транспортных средств.

Заметно прибавилось в пункте пропуска и технического оснащения. Эндоскопы, дозиметры, сканеры и целая передвижная лаборатория – с помощью такого арсенала можно выявить любую контрабанду.

Проект реконструкции «Песчатки» стал самым крупным в рамках трансграничного сотрудничества. На его реализацию было потрачено около 12 миллионов евро.

Сергей Полудень, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Чтобы время прохождения границы транспортным средством и грузом уменьшалось, упрощалось. Соответственно, наши все задачи тоже связаны с тем, чтобы улучшить и взаимодействие служб, которые находятся на границе и, самое главное — сделать благоприятным прохождение границы для физических лиц.

Максим Алданов, руководитель представительства Совместного технического секретариата программы Трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина»:

Цель и задача данного проекта - увеличение привлекательности приграничных регионов, которые позволят привлечь косвенные инвестиции в экономику региона.

Помимо очевидных преимуществ для туристов и бизнесменов выгодное географическое положение «Песчатки» позволит также разгрузить и соседние пункты пропуска, что в целом облегчит прохождение границы.