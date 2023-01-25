«Первая кукла – домовёнок в горшочке». Посмотрите, какие необычные авторские изделия создаёт белоруска

Новости Беларуси. Уникальные авторские куклы создает мастер из Смолевичей Ольга Романенко. Каждое ее изделие – настоящее произведение искусства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Большая часть из них создана по мотивам славянской культуры и мифологии. Куклы продуманы до мелочей, и ни одна не повторяется. О необычном хобби в сюжете Юлии Минич.

Ольга Романенко, мастер Смолевичского дома культуры:

Для начала нужна игла для валяния и кусочек синтепона. Голова начинается с шарика. Делаем на глаз, чтобы получился шарик. Сразу голову, потом у меня идет каркас из проволоки, а потом накручивается синтепон, и уже все валяется, валяется.