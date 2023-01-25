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«Первая кукла – домовёнок в горшочке». Посмотрите, какие необычные авторские изделия создаёт белоруска

25 января 2023 13:54
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Новости Беларуси. Уникальные авторские куклы создает мастер из Смолевичей Ольга Романенко. Каждое ее изделие – настоящее произведение искусства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Большая часть из них создана по мотивам славянской культуры и мифологии. Куклы продуманы до мелочей, и ни одна не повторяется.

О необычном хобби в сюжете Юлии Минич.

«Первая кукла – домовёнок в горшочке». Посмотрите, какие необычные авторские изделия создаёт белоруска-1

Ольга Романенко, мастер Смолевичского дома культуры:
Для начала нужна игла для валяния и кусочек синтепона. Голова начинается с шарика. Делаем на глаз, чтобы получился шарик. Сразу голову, потом у меня идет каркас из проволоки, а потом накручивается синтепон, и уже все валяется, валяется.

«Первая кукла – домовёнок в горшочке». Посмотрите, какие необычные авторские изделия создаёт белоруска-4

Подробнее о том, как создаются уникальные куклы, смотрите в видеоматериале.

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# Хобби # общество # Ольга Романенко # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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