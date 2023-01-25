Земельные вопросы, благоустройство территории и медуслуги. Турчин провёл приём граждан в Логойске

Новости Беларуси. Земельные вопросы, благоустройство территории и медицинские услуги. В Логойске председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан. Одна из актуальных тем – шаговая доступность аптек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, пенсионер из райцентра Николай Жердецкий обратился к губернатору с просьбой об открытии такого объекта в райцентре на улице Минской. Он пояснил, что вблизи его дома нет аптек, где можно купить нужные лекарства. До ближайшей нужно подъезжать на транспорте. Александр Турчин поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки. Один из вариантов – предусмотреть обустройство аптеки в одном из домов нового жилого комплекса либо отвести площади в строящемся торговом центре.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: С магазином отработать и желательно вопрос решить. Если там обстоятельства непреодолимой силы, тогда в первом же доме, который будет строиться, предусмотреть сразу долевым строительством аптеку. И чтобы дом в следующем году начали. Поэтому чтобы это все было сделано. В магазине, может быть, было бы лучше.

Николай Жердецкий:

Аптека есть здесь, от автостанции недалеко, но сюда добираться как-то. Я с палочкой – проблематично. Александру Генриховичу спасибо большое за решение. Там есть места, решается, до следующего года будет.

Со своими вопросами к председателю Миноблисполкома обратились 20 человек. Среди тем, которые поднимались, – ремонт дорог, улучшение жилищных условий и транспортного обеспечения. Все обращения взяты на контроль и будут адресованы в соответствующие службы.