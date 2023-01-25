Прямой эфир

Земельные вопросы, благоустройство территории и медуслуги. Турчин провёл приём граждан в Логойске

25 января 2023 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Земельные вопросы, благоустройство территории и медицинские услуги. В Логойске председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан. Одна из актуальных тем – шаговая доступность аптек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Земельные вопросы, благоустройство территории и медуслуги. Турчин провёл приём граждан в Логойске-1

Так, пенсионер из райцентра Николай Жердецкий обратился к губернатору с просьбой об открытии такого объекта в райцентре на улице Минской. Он пояснил, что вблизи его дома нет аптек, где можно купить нужные лекарства. До ближайшей нужно подъезжать на транспорте. Александр Турчин поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки. Один из вариантов – предусмотреть обустройство аптеки в одном из домов нового жилого комплекса либо отвести площади в строящемся торговом центре.

Земельные вопросы, благоустройство территории и медуслуги. Турчин провёл приём граждан в Логойске-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
С магазином отработать и желательно вопрос решить. Если там обстоятельства непреодолимой силы, тогда в первом же доме, который будет строиться, предусмотреть сразу долевым строительством аптеку. И чтобы дом в следующем году начали. Поэтому чтобы это все было сделано. В магазине, может быть, было бы лучше.

Земельные вопросы, благоустройство территории и медуслуги. Турчин провёл приём граждан в Логойске-7

Николай Жердецкий:
Аптека есть здесь, от автостанции недалеко, но сюда добираться как-то. Я с палочкой – проблематично. Александру Генриховичу спасибо большое за решение. Там есть места, решается, до следующего года будет.

Со своими вопросами к председателю Миноблисполкома обратились 20 человек. Среди тем, которые поднимались, – ремонт дорог, улучшение жилищных условий и транспортного обеспечения. Все обращения взяты на контроль и будут адресованы в соответствующие службы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Николай Жердецкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Заводском районе Минска обновят 1000 м² дорог – это более 100 улиц
25 января 2023 13:34

В Заводском районе Минска обновят 1000 м² дорог – это более 100 улиц

Уже принято свыше 200 звонков. Работу горячей линии КГК по вопросам ЖКХ продлили
25 января 2023 13:33

Уже принято свыше 200 звонков. Работу горячей линии КГК по вопросам ЖКХ продлили

Объявлен кастинг на конкурс красоты «Мисс Минск»! Как стать участницей?
25 января 2023 13:30

Объявлен кастинг на конкурс красоты «Мисс Минск»! Как стать участницей?